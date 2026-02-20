Dammam (Lampost.co)–Drama tujuh gol tercipta dalam lanjutan pekan ke-23 Saudi Pro League 2025/2026 yang mempertemukan Al-Ettifaq menjamu Al-Fateh. Bertanding di EGO Stadium, Kamis (19/2/2206) malam, skuad asuhan Steven Gerrard sukses mengamankan tiga poin krusial setelah menang dengan skor tipis 4-3.

Jalannya Laga

Pertandingan berlangsung dengan intensitas tinggi sejak peluit pertama berbunyi. Tuan rumah Al-Ettifaq langsung tancap gas dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui aksi individu Khalid Al Ghannam yang memanfaatkan umpan matang Joao Costa. Keunggulan tersebut bertambah lima menit kemudian setelah kiper Al-Fateh, Fernando Pacheco, melakukan gol bunuh diri akibat salah mengantisipasi bola silang.

Dominasi Al-Ettifaq makin terlihat saat kapten tim, Georginio Wijnaldum, mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-36. Gelandang asal Belanda itu melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti hasil kerja sama apik dengan Alvaro Medran, mengubah skor menjadi 3-0.

Namun, Al-Fateh menolak menyerah. Sebelum jeda babak pertama berakhir, tim tamu berhasil memperkecil kedudukan melalui dua gol cepat. Mourad Batna mencetak gol pada menit ke-44, menyusul kemudian sontekan Sofiane Bendebka pada masa injury time (45+4′). Babak pertama ditutup dengan skor ketat 3-2.

Memasuki babak kedua, Al-Ettifaq kembali menjauh. Madallah Al Olayan berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang pada menit ke-48 untuk mengubah kedudukan menjadi 4-2. Al-Fateh yang tampil agresif kembali memberikan perlawanan lewat gol kedua Mourad Batna pada menit ke-71, namun skor 4-3 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.

Kemenangan ini membawa Al-Ettifaq merangkak naik ke posisi enam klasemen sementara dengan koleksi 38 poin. Sementara bagi Al-Fateh, kekalahan ini membuat mereka tertahan di peringkat ke-10 dan gagal mendekati zona papan atas.

Persaingan Papan Atas Makin Sengit

Di tempat lain, persaingan gelar juara Liga Arab Saudi 2026 makin memanas. Al-Hilal masih memimpin puncak klasemen dengan 53 poin, ditempel ketat Al-Ahli yang baru saja menggeser Al-Nassr dari posisi runner-up. Bintang Al-Ahli, Ivan Toney, saat ini memimpin daftar top skor dengan 23 gol, unggul lima angka dari Cristiano Ronaldo yang mengoleksi 18 gol.

Susunan Pemain:

Al-Ettifaq (5-3-2): Marek Rodak; Abdullah Khateeb, Jack Hendry, Abdulbasit Hindi, Madallah Al Olayan, Joao Costa; Georginio Wijnaldum, Ondrej Duda, Alvaro Medran; Ahmed Hassan Koka, Khalid Al Ghannam.

Al-Fateh (4-2-3-1): Fernando Pacheco; Saeed Baattia, Jorge Fernandes, Marwane Saadane, Abdulaziz Al Suwailem; Zaydou Youssouf, Naif Masoud; Mourad Batna, Sofiane Bendebka, Wesley Delgado; Matias Vargas.