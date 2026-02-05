Eindhoven (Lampost.co)—PSV Eindhoven menunjukkan kelasnya sebagai penguasa sepak bola Belanda saat ini. Tim asuhan Peter Bosz tersebut sukses melaju ke babak semifinal KNVB Beker 2026 setelah menumbangkan Heerenveen dengan skor telak 4-1 di Philips Stadion, Kamis (5/2/2026) dini hari WIB.

Tampil di depan pendukung sendiri, De Boeren langsung menekan sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya terlihat pada menit ke-23, saat bintang muda Esmir Bajraktarevic membuka keunggulan melalui tendangan keras dari dalam kotak penalti setelah menerima umpan matang Ismael Saibari.

Bajraktarevic kembali menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Heerenveen pada menit ke-32. Memanfaatkan kelengahan lini belakang lawan, ia mencetak gol keduanya malam itu (brace) sekaligus membawa PSV unggul 2-0 hingga turun minum.

Dominasi PSV Terus Berlanjut

Memasuki babak kedua, PSV tidak mengendurkan serangan. Pemain veteran Ivan Perisic menambah penderitaan Heerenveen pada menit ke-55 setelah menyelesaikan kerja sama apik dengan Paul Wanner. Hanya berselang dua menit, tepatnya menit ke-57, giliran Paul Wanner yang mencatatkan namanya di papan skor lewat aksi individu yang memukau, mengubah kedudukan menjadi 4-0.

Heerenveen sempat memperkecil ketinggalan melalui gol hiburan dari Luca Oyen pada menit ke-77. Namun, gol tersebut tidak cukup untuk membendung langkah perkasa tuan rumah. Skor 4-1 bertahan hingga pertandingan usai.

Misi Meraih Gelar Ganda

Kemenangan ini menjaga asa PSV Eindhoven untuk meraih gelar ganda (double winner) di musim 2025/2026. Saat ini, PSV masih kokoh di puncak klasemen Eredivisie dengan raihan 56 poin dari 21 pertandingan, unggul jauh dari pesaing terdekatnya, Feyenoord dan Ajax.

Bagi Heerenveen, kekalahan ini memupus harapan mereka untuk meraih trofi musim ini. Tim besutan Robin van Persie tersebut kini harus fokus memperbaiki posisi mereka di liga. Mereka saat ini masih tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara.

Susunan pemain:

PSV Eindhoven (4-3-3): Matej Kovar; Kilian Sildillia, Ryan Flamingo, Armando Obispo, Mauro Junior; Jerdy Schouten, Ismael Saibari, Paul Wanner; Ivan Perisic, Ricardo Pepi, Esmir Bajraktarevic.

Heerenveen (4-2-3-1): Andries Noppert; Pawel Bochniewicz, Sam Kersten, Nikolai Hopland, Zagaritis; Marcus Linday, Simon Olsson; Jacob Trenskow, Luuk Brouwers, Luca Oyen; Dylan Vente.