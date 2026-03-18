Madrid (Lampost.co)–Rayo Vallecano nyaris menelan kekalahan memalukan di hadapan pendukung sendiri saat menjamu tim papan bawah Levante dalam lanjutan pekan ke-28 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di Estadio de Vallecas pada Senin (16/3/2026) malam, laga berakhir dengan skor imbang 1-1 setelah gol balasan tuan rumah tercipta di menit-menit akhir pertandingan.

Hasil ini membuat Rayo Vallecano tertahan di posisi ke-14 klasemen sementara. Sedangkan Levante masih berjuang di zona degradasi, tepatnya di peringkat ke-19.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit pertama berbunyi, Rayo Vallecano mencoba mengambil inisiatif serangan. Mengandalkan motor serangan Isi Palazon dan kreativitas lini tengah, tuan rumah mendominasi penguasaan bola hingga 61 persen. Namun, disiplinnya barisan pertahanan Levante yang dipimpin Matias Moreno membuat serangan Rayo kerap menemui jalan buntu.

Kejutan justru datang dari tim tamu pada menit ke-41. Melalui skema serangan balik cepat, Iker Losada melepaskan umpan matang yang berhasil penyerang muda Levante, Carlos Espi selesaikan dengan sempurna. Tendangan kaki kanannya gagal kiper tuan rumah halau, membawa Levante unggul 0-1 hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, pelatih Rayo Vallecano melakukan sejumlah rotasi dengan memasukkan tenaga baru seperti Alvaro Garcia dan Pathe Ciss untuk meningkatkan intensitas serangan. Tekanan demi tekanan terus mereka lancarkan ke jantung pertahanan Levante.

Drama Injury Time

Ketika laga tampak akan berakhir untuk kemenangan tim tamu, keajaiban terjadi bagi Los Franjirrojos. Pada menit ke-90+4, berawal dari situasi bola mati kiriman Florian Lejeune, kemelut terjadi di depan gawang Levante.

Manu Sanchez yang berdiri di posisi tepat berhasil menyambar bola liar untuk menjebol gawang Levante. Gol tersebut disambut gemuruh pendukung di Vallecas sekaligus menyelamatkan satu poin penting bagi tuan rumah. Tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda laga usai dengan skor 1-1.

Bagi Levante, hasil ini tentu terasa menyakitkan karena kemenangan di depan mata harus sirna di detik terakhir. Sebaliknya, bagi Rayo Vallecano, hasil imbang ini menjadi modal berharga untuk menjaga jarak dari zona merah sebelum memasuki jeda internasional bulan ini.