San Sebastian (Lampost.co)–Real Sociedad berhasil memetik kemenangan krusial saat menjamu Osasuna dalam lanjutan La Liga Spanyol musim 2025/2026 pekan ke-28. Bertanding di Reale Arena Minggu (15/3/2026) malam, tuan rumah menyudahi perlawanan tim tamu dengan skor meyakinkan 3-1.

Kemenangan ini membawa skuad asuhan Imanol Alguacil naik ke peringkat delapan klasemen sementara dengan koleksi 43 poin. Sebaliknya, kekalahan ini membuat Osasuna tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 34 poin, makin menjauh dari ambisi mereka merangsek ke zona kompetisi Eropa.

Jalannya Pertandingan

Bermain di hadapan pendukung sendiri, Real Sociedad langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Meskipun kehilangan bintang muda mereka, Takefusa Kubo yang harus absen akibat cedera hamstring, La Real tetap tampil dominan melalui kreativitas Mikel Oyarzabal di lini tengah.

Baca juga: Tuan Rumah Real Betis Ditahan Celta Vigo

Gol pembuka tercipta pada pertengahan babak pertama setelah kerja sama apik di lini depan berhasil membongkar pertahanan rapat Osasuna. Memasuki babak kedua, intensitas pertandingan makin meningkat. Osasuna sempat memberikan perlawanan sengit melalui skema serangan balik cepat di bawah pimpinan Ante Budimir.

Namun, penyelesaian akhir yang klinis dari barisan penyerang Sociedad memastikan tiga angka tetap berada di San Sebastian. Skor 3-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan.

Krisis Cedera dan Absensi

Pertandingan ini juga diwarnai dengan absennya sejumlah pilar penting kedua tim. Selain Kubo, Real Sociedad tidak diperkuat Aihen Munoz dan Alvaro Odriozola karena masalah kebugaran.

Di kubu Osasuna, absennya Ruben Garcia akibat sanksi kartu merah di laga sebelumnya tampak sangat memengaruhi kreativitas serangan mereka.

Hasil ini menjadi modal berharga bagi Real Sociedad yang akan menghadapi jadwal padat di sisa musim 2026. Fokus mereka kini beralih pada upaya konsistensi demi mengejar tiket kualifikasi Liga Europa atau Liga Konferensi untuk musim depan.

Susunan Pemain:

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Galan; Zubimendi, Merino, Mendez; Oyarzabal, Becker, Sadiq.

Osasuna (4-5-1): Herrera; Areso, Catena, Herrando, Cruz; Torro, Moncayola, Moi Gomez, Pena, Oroz; Budimir.