Albacete (Lampost.co)—Barcelona melangkah ke babak semifinal Copa del Rey musim 2025/2026 setelah memetik kemenangan krusial atas tim kasta kedua, Albacete Balompie. Dalam laga perempat final yang berlangsung di Estadio Carlos Belmonte, Rabu (4/2/2026) dini hari WIB, Blaugrana menang tipis dengan skor 2-1.

Kemenangan ini memastikan langkah skuad asuhan Hansi Flick tetap berada di jalur yang tepat untuk mempertahankan gelar juara sekaligus mengincar trofi Copa del Rey ke-33 mereka. Meski mendominasi penguasaan bola, Barcelona harus bekerja ekstrakeras untuk membungkam publik tuan rumah yang tampil sangat disiplin.

Jalannya Pertandingan

Barcelona memulai laga dengan intensitas tinggi sejak menit awal. Namun, Albacete yang sebelumnya sempat membuat kejutan dengan menyingkirkan Real Madrid di babak terdahulu, menunjukkan pertahanan yang sangat rapat. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-39 lewat aksi bintang muda Lamine Yamal.

Memanfaatkan kerja sama apik antara Frenkie de Jong dan rekrutan anyar Marcus Rashford, Yamal melepaskan sepakan melengkung kaki kiri yang gagal kiper Albacete halau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Barcelona tidak menurunkan tekanan. Hasilnya, pada menit ke-56, kapten Ronald Araujo menggandakan keunggulan tim tamu. Bek asal Uruguay tersebut berhasil memenangi duel udara setelah memanfaatkan umpan sepak pojok akurat dari Marcus Rashford.

Tertinggal dua gol tidak membuat mental Albacete runtuh. Tim asuhan Alberto Gonzalez itu terus memberikan perlawanan melalui skema serangan balik cepat. Upaya mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-87 melalui sundulan Javi Moreno yang memanfaatkan situasi tendangan bebas Jose Carlos. Meski sempat tercipta kemelut di sisa waktu, Barcelona mampu mempertahankan keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang.

Statistik dan Langkah Selanjutnya

Secara statistik, Barcelona mencatatkan 68 persen penguasaan bola dengan total 19 tembakan. Hansi Flick memuji ketangguhan mental anak asuhnya yang mampu meredam tekanan pada menit-menit akhir pertandingan.

Dengan hasil ini, Barcelona menyusul tim-tim lain ke babak semifinal yang dijadwalkan akan diundi dalam waktu dekat. Sementara itu, bagi Albacete, kekalahan ini mengakhiri perjalanan luar biasa mereka di kompetisi piala domestik musim ini sebagai tim pembunuh raksasa.

Barcelona kini akan mengalihkan fokus kembali ke La Liga, di mana mereka akan menjamu Mallorca di Spotify Camp Nou akhir pekan ini untuk menjaga posisi mereka di puncak klasemen.