Dammam (Lampost.co)–Al Nassr menunjukkan dominasi luar biasa saat bertandang ke markas Al Khaleej dalam lanjutan pekan ke-26 Liga Pro Saudi 2025/2026. Meski tampil tanpa sang megabintang Cristiano Ronaldo yang tengah cedera, pasukan The Global One sukses membawa pulang kemenangan telak 5-0 di Stadion Pangeran Mohamed bin Fahd, Minggu (15/3/2026) dini hari WIB.

Kemenangan besar ini tercipta lewat performa impresif Joao Felix yang mencetak dua gol, ditambah sumbangan gol dari Abdullah Al Hamddan, Ayman Yahya, dan pemain muda berbakat Angelo Gabriel. Hasil ini sekaligus memperkokoh posisi Al Nassr di puncak klasemen sementara Liga Arab Saudi musim ini.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Al Nassr langsung mengambil inisiatif serangan. Tanpa Ronaldo, pelatih mengandalkan trisula Joao Felix, Sadio Mane, dan Kingsley Coman untuk membongkar pertahanan tuan rumah. Al Khaleej sempat memberikan perlawanan alot pada 30 menit pertama melalui skema serangan balik cepat.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-31. Abdullah Al Hamddan berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan terukur di dalam kotak penalti.

Tendangan kerasnya gagal kiper Al Khaleej, Anthony Moris, halau. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Al Nassr tampil jauh lebih agresif. Ayman Yahya menggandakan keunggulan pada menit ke-50 lewat sontekan jarak dekat memanfaatkan kemelut di depan gawang. Gol tersebut meruntuhkan mental para pemain Al Khaleej yang mulai sering melakukan kesalahan sendiri.

Joao Felix Menjadi Bintang

Bintang Portugal, Joao Felix, menunjukkan kelasnya sebagai motor serangan utama. Ia mencetak gol pertamanya pada menit ke-73 setelah bekerja sama satu-dua dengan Al Hamddan. Hanya berselang enam menit, Felix kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-79. Kali ini berkat assist manis dari Angelo Gabriel, sehingga mengubah skor menjadi 4-0.

Aksi individu Angelo Gabriel menutup pesta gol Al Nassr pada masa injury time (90+1′). Pemain asal Brasil tersebut melepaskan sepakan melengkung yang bersarang telak di pojok kanan gawang Al Khaleej, memastikan skor akhir menjadi 5-0.

Kondisi Cristiano Ronaldo

Absennya Cristiano Ronaldo dalam laga ini sempat menimbulkan kekhawatiran bagi para fans. Pemain berjuluk CR7 tersebut mengalami cedera hamstring ringan sejak awal Maret dan tengah dalam proses pemulihan intensif agar bisa tampil di laga krusial berikutnya. Namun, hasil laga kontra Al Khaleej membuktikan kedalaman skuad Al Nassr di musim 2025/2026 sangat mumpuni.

Update Klasemen Liga Arab Saudi 2026

Dengan tambahan tiga poin ini, Al Nassr kini kokoh di puncak klasemen Liga Pro Saudi dengan koleksi 67 poin dari 26 pertandingan. Mereka unggul tiga poin dari rival terdekatnya, Al Hilal, yang membuntuti di posisi kedua dengan 64 poin.

Sementara itu, Al Khaleej masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 30 poin, makin mendekati zona papan bawah jika tidak segera memperbaiki performa dalam sisa musim ini.

Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi Al Nassr untuk terus menjaga momentum juara sebelum memasuki masa jeda internasional akhir bulan ini.

Susunan Pemain:

Al Khaleej: Anthony Moris; Al-Hamsal, Al-Amri, Al-Hafith, Rebocho; Pedro Eugenio, Fortounis, Munshi; Joshua King, Al-Eissa, Salem.

Al Nassr: Bento; Sultan Al Ghannam, Mohamed Simakan, Aymeric Laporte, Salem Al Nadji; Marcelo Brozovic, Abdullah Al Khaibari; Sadio Mane, Joao Felix, Kingsley Coman; Abdullah Al Hamddan.