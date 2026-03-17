Sevilla (Lampost.co)–Real Betis harus puas berbagi angka setelah ditahan imbang 1-1 oleh Celta Vigo dalam lanjutan jornada ke-28 La Liga musim 2025/2026 di Stadion La Cartuja, Senin (16/3/2026) dini hari WIB. Hasil ini membuat posisi Betis di zona Eropa mulai terancam kejaran para pesaingnya.

Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit pertama berbunyi. Bermain di depan pendukung sendiri, skuad asuhan Manuel Pellegrini justru tampak kesulitan mengembangkan permainan di awal laga. Celta Vigo yang datang sebagai tim tamu justru tampil lebih agresif dan menekan lini tengah Los Verdiblancos.

Jalannya Pertandingan

Petaka bagi tuan rumah terjadi pada pertengahan babak pertama. Berawal dari kesalahan koordinasi di lini belakang, Marc Roca kehilangan bola di area berbahaya.

Fidalgo yang mendapatkan ruang tembak langsung melepaskan sepakan keras dari luar kotak penalti. Kiper Betis, Alvaro Valles, sempat menyentuh bola, namun derasnya laju si kulit bulat tetap membuat gawang tuan rumah bergetar. Skor 0-1 untuk keunggulan Celta Vigo bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, Manuel Pellegrini melakukan sejumlah perubahan taktik untuk meningkatkan intensitas serangan. Betis mulai mendominasi penguasaan bola dan mengurung pertahanan tim tamu. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-78.

Aitor Ruibal menjadi pahlawan bagi publik Sevilla. Memanfaatkan umpan silang akurat Hector Bellerin, Ruibal berhasil melepaskan tembakan terukur yang tidak mampu kiper Celta, Radu, halau. Skor berubah menjadi 1-1 dan membangkitkan semangat juang anak-anak Betis.

Di sisa waktu pertandingan, Real Betis nyaris membalikkan kedudukan melalui peluang emas Ruibal. Namun kesigapan Radu di bawah mistar gawang Celta menggagalkan ambisi tersebut. Skor imbang 1-1 menjadi hasil akhir laga ini.

Dampak Klasemen

Dengan tambahan satu poin ini, Real Betis masih tertahan di peringkat kelima klasemen sementara La Liga dengan koleksi 44 poin. Hasil ini memperpanjang tren negatif Betis yang belum mampu meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di liga.

Di sisi lain, Celta Vigo terus menempel ketat di posisi keenam dengan mengantongi 41 poin. Persaingan memperebutkan tiket ke kompetisi Eropa musim depan akan makin panas mengingat kompetisi hanya menyisakan 10 pekan lagi.

Sementara itu, puncak klasemen masih dikuasai Barcelona dengan 70 poin, disusul Real Madrid di posisi kedua dengan 66 poin setelah kedua tim tersebut meraih kemenangan meyakinkan pada pertandingan akhir pekan kemarin.

Susunan Pemain

Real Betis: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Firpo; Marc Roca, Fornals, Fidalgo; Ezzalzouli, Ruibal, Hernandez.

Celta Vigo: Radu; Mingueza, Nunez, Starfelt, Alonso; Sotelo, Lopez, Carreira; Jutgla, Duran, Alvarez.