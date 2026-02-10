London (Lampost.co)–Manchester United akan bertandang ke London Stadium untuk menghadapi West Ham United pada laga pekan ke-26 Liga Inggris musim 2025/2026. Pertandingan yang akan berlangsung Rabu (11/2/2026) dini hari WIB, menjadi ujian krusial bagi Setan Merah yang sedang dalam tren meningkat.

Berdasarkan data algoritma terbaru, peluang kemenangan Manchester United dalam laga ini berada di angka 47 persen. Angka ini mencerminkan kewaspadaan tinggi mengingat rekor buruk Setan Merah saat bermain di markas The Hammers dalam beberapa musim terakhir.

Misi Lima Kemenangan Beruntun Carrick

Di bawah arahan Michael Carrick yang menjabat sebagai nakhoda tim, Manchester United menunjukkan konsistensi luar biasa. Mereka baru saja mengamankan empat kemenangan beruntun di liga, termasuk kemenangan meyakinkan 2-0 atas Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Saat ini, MU bertengger di posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 44 poin.

Kombinasi lini tengah yang digalang Kobbie Mainoo dan kreativitas Bruno Fernandes menjadi motor serangan utama. Di lini depan, kehadiran pemain seperti Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha memberikan dimensi serangan yang lebih tajam bagi kubu Old Trafford sepanjang musim 2025/2026 ini.

Hantu London Stadium bagi Setan Merah

Meski unggul secara posisi klasemen, West Ham United bukanlah lawan yang mudah takluk di depan pendukungnya. Skuad asuhan Nuno Espirito Santo memiliki catatan impresif dengan memenangkan tiga pertemuan kandang terakhir melawan Manchester United di Premier League.

Saat ini West Ham sedang berjuang keluar dari zona degradasi, duduk di peringkat ke-18. Motivasi untuk bertahan di kasta tertinggi membuat Jarrod Bowen dan kolega akan tampil habis-habisan. Kemenangan 2-0 atas Burnley di laga sebelumnya menjadi modal berharga bagi tuan rumah untuk meredam ambisi tim tamu.

Analisis Peluang dan Kondisi Tim

Peluang 47 persen untuk kemenangan MU, 28 persen untuk hasil imbang, dan 25 persen untuk kemenangan West Ham menunjukkan laga ini akan berlangsung sengit. Faktor kelelahan jadwal tengah pekan dan catatan head-to-head di London Stadium menjadi alasan mengapa peluang kemenangan MU tidak mencapai angka dominan di atas 50 persen.

Manchester United akan tampil tanpa beberapa pemain kunci karena rotasi, namun Bruno Fernandes tetap akan menjadi pembeda. Sementara itu, West Ham harus kehilangan kiper veteran Lukasz Fabianski dan bek Jean-Clair Todibo yang terkena sanksi kartu merah.

Pertandingan ini akan tayang langsung melalui layanan streaming resmi Rabu (11/2/2026), pukul 03.15 WIB. Kemenangan di laga ini akan memantapkan posisi Manchester United di zona Liga Champions, sekaligus memutus tren negatif mereka di London Stadium.

Prediksi Susunan Pemain

West Ham United: Hermansen; Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf; Soucek, Potts; Jarrod Bowen, Mateus Fernandes, Crysencio Summerville; Valentin Castellanos.

Manchester United: Lammens; Diogo Dalot, Lisandro Martinez, Harry Maguire, Luke Shaw; Kobbie Mainoo, Casemiro; Amad Diallo, Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo; Matheus Cunha.