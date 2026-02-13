Ternate (Lampost.co)–Malut United tampil sangat dominan saat menjamu Persijap Jepara dalam lanjutan pekan ke-21 BRI Super League musim 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Jumat (13/2/2026) malam, Laskar Kie Raha menang telak dengan skor 4-0 tanpa balas.

Kemenangan ini sekaligus mengakhiri tren negatif tim asuhan Hendri Susilo yang sempat menelan dua kekalahan beruntun di laga sebelumnya. Sebaliknya, hasil ini makin membenamkan Persijap Jepara di zona degradasi klasemen sementara.

Dominasi Sejak Menit Awal

Malut United langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit pertama berbunyi. Hasilnya terlihat pada menit ke-11. Igor Inocencio melepaskan tembakan roket dari luar kotak penalti yang gagal kiper Persijap, Muhammad Ardiansyah, bendung. Gol tersebut membakar semangat ribuan suporter tuan rumah.

Baca juga: Gol Dramatis Dusan Mijic Selamatkan Persis Solo

Memasuki menit ke-23, giliran Ciro Alves yang mencatatkan namanya di papan skor. Berawal dari umpan matang Tyronne del Pino, Ciro melakukan aksi individu di sisi kiri pertahanan lawan sebelum melepaskan tembakan mendatar ke sudut gawang. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Penyelesaian Akhir yang Mematikan

Di babak kedua, Persijap mencoba keluar dari tekanan dengan melakukan beberapa pergantian pemain. Namun, koordinasi lini belakang mereka tetap rentan terhadap serangan balik cepat tuan rumah. Pada menit ke-68, Tyronne del Pino menambah keunggulan menjadi 3-0 setelah menyambar bola rebound di depan gawang.

Pesta gol Malut United ditutup penyerang veteran David da Silva pada menit ke-77. Memanfaatkan assist manis dari Ciro Alves, pemain asal Brasil itu melepaskan tendangan akurat yang memastikan kemenangan empat gol tanpa balas bagi Laskar Kie Raha.

Posisi Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Malut United kokoh di peringkat keempat klasemen sementara dengan koleksi 40 poin dari 21 pertandingan. Mereka kini hanya terpaut satu angka dari Persija Jakarta yang menduduki peringkat ketiga.

Sementara itu, Persijap Jepara masih tertahan di posisi ke-17 dengan raihan 15 poin. Kekalahan ini memperberat langkah Laskar Kalinyamat untuk keluar dari zona merah, mengingat persaingan di papan bawah makin ketat menjelang akhir musim 2025/2026.

Susunan pemain:

Malut United: Angga Saputro; Igor Inocencio, Cassio Scheid, Wahyu Prasetyo, Yakob Sayuri; Tyronne del Pino, Alwi Slamat, Manahati Lestusen; Ciro Alves, David da Silva, Yance Sayuri.

Persijap Jepara: Muhammad Ardiansyah; Bhudiar Riza, Lotem Benkarit, Fikron Afriyanto, Rangga Widiansyah; Rizky Hidayat, Ichsan Kurniawan, Restu Muhammad; Iker Guarrotxena, Rosalvo, Indra Arya.