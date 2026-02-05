Bandar Lampung (Lampost.co) — Objek wisata pemandian di Way Tebing Ceppa (WTC), Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan dipadati pengunjung dari berbagai daerah untuk berlibur.

Pengelola wisata Agus (48) mengatakan, pengunjung pada hari terakhir liburan tercatat jumlah wisatawan mencapai 1.500 orang.

Menurut Agus, daya tarik di tempat yang memiliki pemandangan asri nan hijau itu yakni air yang digunakan dalam kolam tidak mengandung kaporit. Airnya langsung berasal dari alam atau air pegunungan.

Wisata ini juga memiliki fasilitas yang cukup lengkap seperti warung, gazebo, spot foto, musala, dan toilet.

Tiket masuknya juga relatif murah, yaitu Rp5.000 per orang. Untuk parkir Rp10.000 per mobil dan Rp5.000 per motor. Dan untuk sewa ban Rp10.000 per ban.

Jam operasionalnya buka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB sampai 17.00 WIB.

Salah seorang pengunjung, Riska (38) mengatakan, bahwa ia sangat menikmati pemandian yang ada di Way Tebing Ceppa ini.

“Ini sangat cocok untuk liburan keluarga, karena wahana atau kolam yang disediakan berbagai jenis ukuran. Jadi tidak perlu takut untuk membawa anak kecil atau keluarga yang tidak bisa berenang,” kata Riska.

Hal yang sama juga dikatakan pengunjung lainnya, Eko (48). Ia senang menghabiskan waktu liburan karena tempat yang berada di tengah alam tersebut bisa menghilangkan penat sebelum kembali memulai aktivitas.

“Wahana yang disediakan pun menarik dan tidak bosan berenang. Karena kolam yang disediakan cukup banyak dan fasilitas yang lengkap untuk dicoba,” katanya.

Fauzan Al Djabar/Magang