Bandar Lampung (Lampost.co) — Pecinta gadget di Tanah Air mulai bersiap menyambut kehadiran suksesor lini menengah Samsung yang paling dinantikan tahun ini. Samsung Galaxy A57 kini menjadi pusat perhatian global setelah berbagai bocoran sertifikasi TENAA hingga uji benchmark Geekbench mengungkap detail performa yang signifikan untuk persaingan pasar ponsel 2026.

Jadwal Rilis: Kapan Samsung Galaxy A57 Meluncur?

Berdasarkan laporan terbaru dari rantai pasokan global pada 23 Maret 2026, Samsung Galaxy A57 nampaknya akan diperkenalkan secara resmi di India pada 25 Maret 2026. Sesuai tradisi tahun-tahun sebelumnya, pasar Indonesia biasanya akan menyusul dalam kurun waktu satu hingga dua minggu setelah debut global tersebut. Perangkat ini akan menjadi standar baru ponsel kelas menengah (mid-range) yang menawarkan pengalaman mendekati seri flagship.

Lompatan Performa dengan Chipset Exynos 1680

Salah satu peningkatan paling krusial terletak pada sektor dapur pacu. Galaxy A57 akan tersemat chipset terbaru, Exynos 1680, yang menggunakan arsitektur fabrikasi 4nm yang lebih efisien. Chipset ini mengusung konfigurasi tri-cluster yang telah optimal untuk manajemen suhu yang lebih dingin. Hasil uji benchmark menunjukkan peningkatan skor multi-core hingga 10 persen ketimbang pendahulunya, menjadikannya sangat tangguh untuk multitasking berat dan mobile gaming kompetitif.

Desain Ultra-Slim 6.9mm dan Layar Imersif

Samsung melakukan perombakan estetika yang berani dengan memangkas ketebalan bodi menjadi hanya 6.9 mm. Meskipun tampil ultra-tipis, durabilitas tetap terjaga berkat penggunaan rangka metal dan perlindungan kaca Gorilla Glass Victus+. Di sektor visual, layar Super AMOLED berukuran 6,7 inci tetap menjadi andalan dengan dukungan refresh rate 120Hz dan tingkat kecerahan puncak (peak brightness) yang kini mendapat peningkatan hingga 1.200 nits.

Tabel Bocoran Spesifikasi Samsung Galaxy A57

Komponen Bocoran Spesifikasi Terbaru 2026 Layar 6.7 inci Super AMOLED, 120Hz, FHD+, 1200 nits Prosesor Samsung Exynos 1680 (4nm) RAM/Penyimpanan 8GB/12GB RAM | 128GB/256GB/512GB ROM Kamera Utama 50MP (OIS) + 12MP (Ultra-wide) + 5MP (Macro) Kamera Depan 12MP atau 50MP (High-Res Selfie) Baterai 5.000 mAh, Fast Charging 45W Sistem Operasi Android 16 dengan One UI 8.5 (Dukungan Update 6 Tahun)

Estimasi Harga Samsung Galaxy A57 di Indonesia

Mengingat adanya peningkatan material bodi yang lebih premium dan penggunaan chipset generasi terbaru, harga Samsung Galaxy A57 kemungkinan akan mengalami sedikit penyesuaian. Berikut adalah estimasi harga berdasarkan nilai tukar rupiah per Maret 2026:

Varian 8/128GB: Estimasi Rp7.500.000 – Rp7.800.000

Varian 12/256GB: Estimasi Rp8.700.000 – Rp9.200.000

Varian 12/512GB: Estimasi Rp10.000.000 – Rp10.500.000

Dengan komitmen pembaruan sistem operasi hingga 6 tahun ke depan, Samsung Galaxy A57 menjadi investasi menarik bagi pengguna yang menginginkan perangkat jangka panjang. Kehadiran fitur pengisian cepat 45W dan desain yang elegan akan membuat perangkat ini menjadi primadona baru di tahun 2026.