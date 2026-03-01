Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri animasi Jepang kehilangan salah satu talenta berbakatnya. Satoshi Mori, sutradara ternama sekaligus pendiri studio Gift-o’-Animation, meninggal dunia pada 20 Februari 2026. Pengumuman kabar duka ini secara resmi oleh pihak keluarga dan studio Kinema Citrus pada akhir Februari ini.

Mori menghembuskan napas terakhirnya di usia 41 tahun setelah menjalani perjuangan panjang melawan penyakit yang dideritanya. Kepergian sosok yang dikenal sangat berdedikasi ini menyisakan duka mendalam bagi rekan sejawat dan para penggemar anime di seluruh dunia.

Karier Gemilang dari Animator Hingga Pendiri Studio

Lahir pada 20 Agustus 1984, Satoshi Mori memulai langkahnya di industri anime pada tahun 2005 sebagai animator di Studio Takuranke. Bakatnya dalam mengarahkan visual, terutama dalam adegan mekanikal (mecha) dan aksi, membuatnya cepat terkenal di kalangan produser besar.

Pada November 2015, ia mengambil langkah besar dengan mendirikan Gift-o’-Animation, sebuah studio yang menjadi anak perusahaan dari Kinema Citrus. Melalui studio ini, Mori memainkan peran kunci dalam mempertahankan kualitas visual berbagai proyek anime populer yang ia kerjakan bersama Kinema Citrus.

Deretan Karya Ikonik Satoshi Mori

Sepanjang kariernya, nama Satoshi Mori tercatat dalam berbagai judul besar yang mendunia. Ia dikenal luas sebagai sutradara seri Cardfight!! Vanguard: overDress serta sekuelnya, will+Dress. Kontribusinya tidak berhenti di situ; ia juga menjabat sebagai sutradara episode dan pengarah animasi dalam proyek-proyek prestisius seperti:

Made in Abyss: Bertindak sebagai sutradara episode yang membantu membangun atmosfer emosional seri tersebut.

Bertindak sebagai sutradara episode yang membantu membangun atmosfer emosional seri tersebut. The Rising of the Shield Hero: Terlibat aktif dalam musim pertama sebagai sutradara episode dan pengarah animasi.

Terlibat aktif dalam musim pertama sebagai sutradara episode dan pengarah animasi. Eureka Seven – good night, sleep tight, young lovers: Menunjukkan keahliannya sebagai Mechanical Animation Director.

Menunjukkan keahliannya sebagai Mechanical Animation Director. One Punch Man & Space Dandy: Berkontribusi pada aspek animasi kunci (key animation) yang memukau penonton.

Berkontribusi pada aspek animasi kunci (key animation) yang memukau penonton. Patema Inverted: Turut memberikan sentuhan artistiknya dalam film fitur yang unik ini.

Turut memberikan sentuhan artistiknya dalam film fitur yang unik ini. Mobile Suit Gundam UC: Menangani pengarahan animasi untuk salah satu episode OVA legendaris tersebut.

Kehilangan Besar Bagi Komunitas Global

Pihak Kinema Citrus dalam pernyataan resminya menyebut Mori sebagai sosok yang bukan hanya sekadar rekan kerja, melainkan saudara bagi komunitas animator. Komitmennya dalam mengembangkan Cardfight!! Vanguard hingga seri terbaru di tahun 2025 dan awal 2026 menjadi bukti loyalitasnya pada karya yang ia cintai.

Ucapan belasungkawa terus mengalir dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Indonesia. Para penggemar mengenang Mori sebagai sutradara yang mampu menyatukan emosi karakter dengan koreografi aksi yang sangat detail. Meskipun kini ia telah tiada, warisan karyanya akan tetap hidup dan terus menginspirasi generasi animator mendatang.

Selamat jalan, Satoshi Mori. Terima kasih atas setiap goresan visual dan cerita yang telah mewarnai industri anime global.