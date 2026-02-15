Bandar Lampung (Lampost.co) — Infinix terus memperluas ekosistem perangkat pintarnya. Setelah sukses lewat lini GT Series, pada 2026 ini muncul bocoran tablet anyar bernama Infinix XPAD GT.

Tablet itu bisa menyasar gamer dan pengguna produktif. Infinix menyiapkan spesifikasi tinggi dengan harga kompetitif. Jika rumor akurat, XPAD GT dapat menjadi pesaing kuat di pasar tablet kelas menengah.

Desain Cyber-Mecha dengan Sentuhan Futuristik

Infinix XPAD GT mengusung desain khas seri GT dengan konsep Cyber-Mecha. Bodi belakang menampilkan garis tegas dan tampilan agresif.

Materialnya kuat namun tetap ringan. Tablet itu kemungkinan membawa lampu LED interaktif seperti GT 20 Pro.

Elemen visual tersebut memberi identitas unik. Infinix ingin menghadirkan tablet gaming dengan karakter berbeda dari kompetitor.

Layar 11 Inci 120Hz untuk Gaming Kompetitif

Tablet itu bisa menggunakan layar 11 inci. Panel tersebut mendukung refresh rate 120Hz untuk animasi lebih halus.

Refresh rate tinggi penting bagi gamer kompetitif. Game seperti PUBG Mobile dan Genshin Impact akan terasa lebih responsif.

Layar lebar juga mendukung aktivitas produktivitas. Pengguna dapat bekerja dan hiburan dalam satu perangkat.

Chipset MediaTek Terbaru dan Sistem Pendingin Luas

Infinix XPAD GT kemungkinan memakai chipset MediaTek Dimensity atau Helio seri-G terbaru. Prosesor itu terancang untuk efisiensi dan tenaga stabil.

Tablet itu dapat menjalankan multitasking berat dan game grafis tinggi. Infinix juga menyiapkan sistem pendingin internal lebih luas.

Sistem tersebut membantu menjaga suhu tetap stabil saat sesi gaming panjang. Pengguna bisa bermain lebih lama tanpa gangguan performa.

Baterai 7.000 mAh dan Fast Charging

XPAD GT membawa baterai di atas 7.000 mAh. Kapasitas besar itu mendukung penggunaan seharian.

Infinix melengkapinya dengan teknologi fast charging. Pengisian daya berlangsung lebih cepat dan efisien. Kombinasi baterai besar dan pengisian cepat menjadi nilai jual utama di segmen ini.

Prediksi Harga dan Waktu Peluncuran

Infinix belum mengumumkan tanggal rilis resmi. Namun, bocoran sertifikasi menunjukkan peluncuran sudah dekat.

Banyak analis memprediksi harga XPAD GT akan sangat kompetitif. Infinix dikenal agresif dalam strategi harga.

Tablet itu berpotensi menjadi tablet gaming performa tinggi termurah di kelasnya. Strategi tersebut menyasar pelajar, kreator, dan gamer muda.

Siap Guncang Pasar Tablet Gaming 2026

Infinix XPAD GT 2026 membawa pendekatan berbeda di pasar tablet kelas menengah. Perangkat itu menggabungkan desain futuristik, layar 120Hz, dan performa gaming solid.

Jika harga sesuai prediksi, XPAD GT bisa menggeser dominasi merek lain. Pasar tablet gaming dan produktivitas semakin kompetitif pada 2026.

Kini publik menunggu pengumuman resmi dari Infinix. Tablet itu berpotensi menjadi pilihan utama bagi pengguna yang menginginkan performa tinggi dengan harga bersahabat.