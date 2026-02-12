Bandar Lampung (Lampost.co) — Persaingan smartphone lipat 2026 mulai memanas. Sejumlah merek besar bersiap merilis perangkat terbaru dengan inovasi agresif, terutama di sektor kamera.

Honor Magic V6 dan OPPO Find N6 bisa menjadi dua ponsel lipat pertama yang meluncur di pasar Tiongkok pada Maret 2026. Kedua perangkat tersebut membuka babak baru persaingan di kelas foldable premium.

Di sisi lain, Xiaomi masih belum menunjukkan arah jelas untuk lini Mix Fold tahun ini setelah absen dari seri Mix Fold 5. Sementara itu, Vivo justru memberi sinyal kuat akan menghadirkan X Fold 6 dalam beberapa bulan ke depan.

Vivo X Fold 6 Fokus Total ke Kamera

Bocoran terbaru menyebutkan Vivo mengembangkan X Fold 6 dengan pendekatan berbeda. Perangkat itu akan menitikberatkan sektor pencitraan.

Menurut laporan dari Smart Pikachu, Vivo tengah menguji X Fold 6 dengan kamera beresolusi 200MP. Angka tersebut menjadi yang tertinggi di kelas smartphone lipat saat ini.

Selain itu, Vivo juga menguji sensor multispektral pada perangkat tersebut. Sensor itu berfungsi meningkatkan akurasi warna saat memotret berbagai kondisi cahaya. Langkah itu menunjukkan Vivo ingin menghadirkan kualitas fotografi setara flagship non-lipat.

Perbandingan dengan Vivo X Fold 5

Sebagai gambaran, Vivo X Fold 5 membawa kamera utama Sony IMX921 dengan dukungan OIS. Kamera tersebut menghasilkan foto stabil dan detail.

Vivo melengkapinya dengan kamera ultra-wide 50MP dan telefoto periskop 50MP. Namun, generasi sebelumnya belum menggunakan sensor multispektral.

Kehadiran sensor multispektral pada X Fold 6 dapat meningkatkan reproduksi warna secara signifikan. Hasil foto akan terlihat lebih natural dan konsisten.

Sensor 200MP Pakai Samsung atau OmniVision?

Sampai saat ini, belum ada konfirmasi terkait sumber sensor 200MP tersebut. Vivo bisa saja menggunakan sensor Samsung atau OmniVision.

Belum jelas pula apakah sensor 200MP akan menjadi kamera utama atau telefoto periskop. Jika menjadi kamera utama, Vivo berpotensi memimpin fotografi foldable.

Performa Diprediksi Pakai Snapdragon 8 Elite

Vivo X Fold 5 menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 3. Dengan siklus pembaruan tahunan, X Fold 6 kemungkinan besar membawa Snapdragon 8 Elite.

Chipset tersebut menjanjikan performa lebih tinggi dan efisiensi daya yang lebih baik. Kombinasi kamera 200MP dan chipset terbaru akan memperkuat posisi Vivo di segmen premium. Namun, informasi terkait kapasitas baterai, ukuran layar, dan desain engsel masih belum terungkap.

Kapan Vivo X Fold 6 Meluncur?

Jika melihat pola peluncuran sebelumnya, Vivo kemungkinan memperkenalkan X Fold 6 sekitar Juli 2026. Jadwal itu mengikuti siklus rilis generasi terdahulu.

Dengan bocoran spesifikasi yang berfokus pada kamera, Vivo tampaknya ingin mendobrak persepsi smartphone lipat kalah di sektor fotografi.

Kini, publik menunggu konfirmasi resmi dari Vivo. Jika rumor itu akurat, 2026 akan menjadi tahun persaingan paling ketat di pasar HP lipat premium.