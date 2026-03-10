Bandar Lampung (Lampost.co) – Raksasa teknologi gaming, Valve, akhirnya memberikan kepastian di tengah spekulasi liar mengenai penundaan perangkat keras generasi terbaru mereka. Perusahaan resmi menegaskan bahwa Steam Machine dan headset VR Steam Frame tetap dijadwalkan meluncur pada tahun 2026 ini. Hal ini sekaligus menepis kekhawatiran publik akibat krisis rantai pasok global.

Klarifikasi ini muncul setelah unggahan blog resmi Valve bertajuk “Steam Year in Review 2025” sempat memicu kepanikan di kalangan gamer. Dalam draf awal unggahan tersebut, Valve menggunakan kalimat diplomatis “berharap bisa mengirimkan pada 2026”. Banyak analis industri menilai hal ini sebagai sinyal kemungkinan penundaan hingga 2027.

Komitmen di Tengah Krisis Memori Global

Perwakilan Hubungan Masyarakat Valve, Kaci Aitchison Boyle, menegaskan bahwa tidak ada perubahan mendasar pada target internal perusahaan. Langkah Valve memperbarui redaksi di blog resminya menjadi “akan mengirimkan ketiga produk tahun ini” dipandang sebagai upaya meredam volatilitas pasar hardware yang sedang tidak menentu.

Penyebab utama dari ketidakpastian ini adalah fenomena yang disebut para ahli sebagai “RAMpocalypse” 2026. Lonjakan kebutuhan pusat data untuk kecerdasan buatan (AI) telah menyedot pasokan memori dan penyimpanan SSD secara masif. Hal ini berdampak langsung pada biaya produksi dan jadwal manufaktur perangkat konsol maupun PC mini.

Ekosistem Baru: Steam Machine dan Steam Frame

Lini perangkat keras Valve tahun 2026 ini diprediksi akan mengubah peta persaingan gaming ruang tamu. Berikut adalah poin utama dari perangkat yang sedang dinantikan:

1. Steam Machine Generasi Kedua: Berbeda dengan pendahulunya, versi 2026 hadir dalam bentuk kubus hitam enam inci yang ringkas namun bertenaga. Perangkat ini dirancang khusus untuk menjalankan sistem operasi berbasis Linux (SteamOS) yang dioptimalkan untuk layar televisi.

2. Steam Frame: Ini merupakan langkah ambisius Valve di ranah virtual reality (VR) nirkabel. Sebagai headset standalone, Steam Frame diposisikan untuk bersaing langsung dengan Meta Quest. Namun, perangkat ini punya keunggulan integrasi penuh ke perpustakaan Steam yang masif.

3. Steam Controller Terbaru: Untuk mendukung kedua perangkat tersebut, Valve juga menyiapkan pembaruan kontroler dengan teknologi thumbstick magnetik generasi terbaru. Teknologi ini diklaim memiliki responsivitas jauh di atas standar industri saat ini.

Tantangan Harga dan Ketersediaan

Meskipun jadwal rilis telah dikunci untuk tahun 2026, Valve masih menutup rapat informasi mengenai harga retail. Analis industri memprediksi bahwa keterbatasan komponen memori akan membuat Valve sulit memberikan subsidi harga seperti yang dilakukan pada konsol konvensional.

Langkah Valve untuk tetap meluncurkan perangkat ini di tengah badai pasokan komponen menunjukkan ambisi besar perusahaan. Selain itu, Valve ingin melepaskan ketergantungan gamer pada sistem operasi pihak ketiga dan memperkuat ekosistem SteamOS di berbagai form factor perangkat keras.

Bagi para penggemar di tanah air, kepastian rilis tahun 2026 ini memberikan angin segar. Namun, ketersediaan unit di pasar Asia kemungkinan besar baru akan stabil pada kuartal terakhir tahun ini. Hal ini mengingat prioritas distribusi global yang ketat.