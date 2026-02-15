Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan informasi gempa. Gempa dengan kekuatan 2.4 magnitudo melanda wilayah Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 23:17:50 WIB.

Hal tersebut tersampaikan oleh BMKG Geofisika Stasiun Lampung Utara. Mengutip www.lampung.bmkg.go.id gempa tersebut dengan kedalaman 24 km.

“Gempa 2.4 magnitudo, Sabtu, 14 Februari 2026 pukul 23:17:50 WIB. Lokasi gempa berada pada 6.19 LS – 104.12 BT di laut 99 Km Barat Daya Tanggamus – Lampung. Dengan kedalaman 24 Km,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan. Periksa kondisi sekitar, jauhi bangunan yang tampak rusak. Ikuti arahan dan informasi resmi hanya dari BMKG.