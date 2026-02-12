Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan pada wilayah Kabupaten Tulang Bawang, Kamis, 12 Februari 2026.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Tulang Bawang, Kamis, 12 Februari 2026 pukul 06.20 WIB dengan status waspada. Monitoring curah hujan 54.0 mm,” tulis BMKG dalam siarannya.

Kemudian ada beberapa wilayah terdampak meliputi Kecamatan Menggala, Gedung Meneng, Rawa Jitu Selatan, Rawa Jitu Timur, Rawa Pitu, Gedung Aji Baru. Gedung Aji, Banjar Agung, Penawar Tama, Banjar Margo, Penawar Aji, Dente Teladas, Meraksa Aji, Banjar Baru, Menggala Timur, dan sekitarnya.

Selanjutnya beberapa dampak yang berpotensi terjadi meliputi genangan air wilayah dataran rendah. Lalu peningkatan debit sungai dan saluran drainase. Kemudian potensi banjir lokal. Serta aktivitas masyarakat dapat terganggu.

Lalu BMKG menyampaikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Tetap waspada terhadap kemungkinan hujan susulan. Bersihkan saluran air sekitar tempat tinggal. Hindari aktivitas bantaran sungai. Pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” katanya.