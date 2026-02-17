Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kota Bandar Lampung.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Selasa, 17 Februari 2026 dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 13,2 mm (21.10 WIB),” tulis Prakirawan BMKG dalam siarannya.

Kemudian hujan dengan intensitas sedang yang terjadi pada wilayah Kota Bandar Lampung berpotensi meningkatkan debit air permukaan. Kondisi ini dapat memicu terjadinya genangan sejumlah wilayah rawan. Khususnya daerah dataran rendah, sekitar aliran sungai kecil, serta kawasan dengan sistem drainase yang kurang optimal.

“Status waspada berlaku sebagai langkah antisipasi terhadap potensi dampak hidrometeorologi yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” himbau BMKG.

Sementara itu ada beberapa wilayah yang perlu meningkatkan kewaspadaan. Kecamatan yang berpotensi terdampak *Panjang, Teluk Betung Selatan, Tanjung Karang Timur, Sukabumi, Sukarame, Kedamaian, Way Halim dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi. Genangan pada area rendah, peningkatan debit sungai, jalan licin & jarak pandang menurun, potensi aliran permukaan meningkat.

Selanjutnya BMKG menghimbau untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Hindari area rendah saat hujan, periksa saluran air sekitar rumah, waspadai peningkatan debit sungai, pntau informasi resmi BMKG.

“Tetap waspada dan utamakan keselamatan. Kewaspadaan sejak dini membantu mengurangi risiko dampak banjir,” himbau BMKG