BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas jejaring internasional dengan menjajaki peluang kerja sama strategis bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia. Langkah ini menjadi momentum penting untuk membuka akses pasar global bagi produk unggulan dan tenaga kerja asal Lampung.

Poin Penting

Ekspansi Global: Pemprov Lampung menjajaki kerja sama strategis dengan KBRI Kuala Lumpur di Malaysia.

Fokus Komoditas: Mendorong produk pertanian, perkebunan, dan industri olahan Lampung masuk ke pasar Malaysia.

Perlindungan & Kompetensi: Peningkatan kualitas dan keterampilan tenaga kerja migran asal Lampung di Malaysia.

Promosi Wisata: Menggaet wisatawan mancanegara asal Malaysia untuk mengunjungi destinasi alam dan budaya di Lampung.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh jajaran penting KBRI Kuala Lumpur, mulai dari Atase Perdagangan, Atase Perhubungan, hingga Atase Tenaga Kerja.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Lampung menegaskan bahwa kerja sama lintas negara ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan langkah konkret untuk memperluas penetrasi produk lokal ke pasar Malaysia. Komoditas dari sektor pertanian, perkebunan, hingga industri olahan di nilai memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

“Kita ingin memastikan produk unggulan Lampung mendapat ruang lebih luas di pasar Malaysia. Sinergi dengan KBRI menjadi pintu masuk strategis untuk memperkuat promosi dan distribusi,” ujar Wagub.

Selain perdagangan, perhatian juga di arahkan pada sektor ketenagakerjaan. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja migran asal Lampung yang bekerja di Malaysia. Fokus utama terletak pada peningkatan keterampilan serta pembekalan yang memadai agar tenaga kerja memiliki daya saing tinggi.

Di sektor pariwisata, Lampung turut mempromosikan beragam destinasi unggulan. Upaya ini di harapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara sekaligus memperkuat citra Lampung sebagai daerah tujuan wisata alam dan budaya.

“Pemprov Lampung optimistis hubungan kerja sama dengan Malaysia semakin solid, membuka peluang ekonomi baru, serta memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat Lampung,” ujar dia.