Bandar Lampung (Lampost.co)– Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat yang semakin bergantung pada listrik, PT PLN (Persero) menghadirkan program promo spesial bertajuk “Power Up Real: Listrik Aman Kerja Lancar” dengan memberikan diskon 50 persen biaya tambah daya listrik bagi pelanggan.

Peningkatan kebutuhan listrik ini turut dipengaruhi oleh perubahan pola aktivitas, termasuk kebijakan pemerintah yang mulai 1 April 2026 menerapkan Work From Home (WFH) setiap Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari upaya efisiensi energi nasional. Kebijakan ini mendorong berkurangnya mobilitas sekaligus mempercepat transformasi kerja yang lebih digital dan fleksibel, sehingga aktivitas berbasis listrik di rumah semakin meningkat.

Tren kerja fleksibel seperti work from home (WFH), digitalisasi layanan, serta meningkatnya penggunaan peralatan elektronik dan perangkat berbasis listrik turut mendorong konsumsi listrik yang lebih tinggi.

Program ini berlaku bagi pelanggan PLN dengan daya awal 450 VA hingga 5.500 VA, yang ingin menambah daya hingga maksimal 7.700 VA dan dapat dimanfaatkan oleh sebanyak 2.832.029 pelanggan di Provinsi Lampung. Promo diskon tambah daya ini berlangsung mulai 15 hingga 28 April 2026. Melalui promo ini, pelanggan dapat menikmati penghematan biaya tambah daya hingga setengah dari harga normal. Dengan potensi diskon yang bisa pelanggan nikmati mencapai hingga Rp3.512.625. Sehingga memudahkan masyarakat dalam meningkatkan kapasitas listrik sesuai kebutuhan, baik untuk rumah tangga maupun aktivitas produktif.

Cara Mendapatkan Diskon Lewat Aplikasi PLN Mobile

Untuk memperoleh promo ini, pelanggan cukup mengunduh PLN Mobile dan melakukan minimal satu kali transaksi pembelian token listrik atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi PLN Mobile. Setelah transaksi berhasil, pelanggan akan mendapatkan e-voucher yang dapat pelanggan gunakan saat mengajukan permohonan tambah daya melalui aplikasi PLN Mobile.

General Manager PLN UID Lampung, Rizky Mochamad, menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, andal, dan mendukung produktivitas masyarakat.

“Melalui program Power Up Real: Listrik Aman Kerja Lancar, kami ingin memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati pasokan listrik yang lebih memadai. Sehingga aktivitas sehari-hari, baik bekerja maupun berusaha, dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala kelistrikan. Dengan kemudahan tambah daya dan biaya yang lebih terjangkau, serta dapat mengajak pelanggan untuk memanfaatkan aplikasi PLN Mobile sebagai kanal resmi layanan kelistrikan,” ujar Rizky.

Dengan hadirnya promo ini, PLN berharap masyarakat Lampung dapat memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keandalan listrik. Selanjutnya dapat mendukung aktivitas sehari-hari sehingga tercipta lingkungan yang lebih produktif dengan listrik yang aman dan andal.

