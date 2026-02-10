Jakarta (Lampost.co) – Panggung Halftime Show Super Bowl 2026 di Stadion Levi’s baru saja menyuguhkan tontonan yang sangat luar biasa. Bad Bunny tampil sebagai bintang utama dengan membawa kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah NFL. Selain musik yang energetik, ia juga menghadirkan prosesi pernikahan sungguhan sepasang kekasih di atas panggung megah tersebut.

Poin Penting

Bad Bunny menjadi artis solo pertama yang mendominasi panggung Super Bowl dengan bahasa Spanyol.

Acara tersebut menampilkan prosesi pernikahan sungguhan pasangan kekasih yang telah terverifikasi.

Lady Gaga hadir sebagai penampil kejutan dan berduet dalam momen yang sangat ikonik.

Sejumlah artis papan atas seperti Ricky Martin dan Pedro Pascal turut memeriahkan pertunjukan.

Momen Pernikahan Nyata dan Kolaborasi Kejutan

Awalnya, penonton mengira adegan pernikahan tersebut hanyalah bagian dari koreografi atau sandiwara panggung semata. Namun, majalah PEOPLE kemudian memverifikasi bahwa pengantin tersebut merupakan pasangan kekasih asli yang benar-benar menikah. Sesaat setelah mereka berciuman, Lady Gaga mendadak muncul sebagai tamu rahasia untuk memeriahkan suasana romantis itu.

Lady Gaga membawakan lagu hit “Die with a Smile” secara langsung dengan iringan band yang memukau. Sementara itu, pasangan pengantin baru tersebut menikmati kue pernikahan mereka di salah satu sudut panggung. Bad Bunny dan Lady Gaga kemudian berdansa bersama saat lagu “BAILE INOLVIDABLE” mulai mengalun merdu.

Penghormatan Budaya dan Pesan Perdamaian Dunia

Selanjutnya, penyanyi asal Puerto Rico ini membawakan deretan lagu populer seperti “Tití Me Preguntó” dan “Yo Perreo Sola”. Ia juga memberikan penghormatan besar kepada legenda musik reggaeton melalui potongan lagu Don Omar serta Daddy Yankee. Tak hanya itu, panggung semakin meriah berkat kehadiran bintang dunia seperti Pedro Pascal, Cardi B, dan Ricky Martin.

Pada bagian akhir, Bad Bunny menyampaikan pesan emosional melalui layar raksasa yang terlihat oleh jutaan penonton. Layar tersebut menampilkan kalimat menyentuh mengenai kekuatan cinta dibandingkan dengan kebencian.

“The Only Thing More Powerful Than Hate is Love,” bunyi pesan perdamaian tersebut.

Rekor Baru di Panggung Super Bowl LX

Bad Bunny menutup penampilannya dengan sangat berani sambil membawa pesan mengenai eksistensi budayanya. Ia juga menegaskan identitasnya melalui ucapan dalam bahasa Spanyol yang memiliki arti sangat mendalam.

“Kami masih di sini,” tegas Bad Bunny di hadapan publik Amerika Serikat.

Setelah itu, ia membanting bola American Football yang bertuliskan pesan persatuan “Together We Are America”. Penampilan ini resmi mencetak sejarah baru karena hampir seluruh lagu dibawakan menggunakan bahasa Spanyol sepenuhnya.