Hal tersebut tersampaikan Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar saat mendampingi Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal dan Kapolri Jenderal Polisi. Listyo Sigit Prabowo dalam peninjauan pengamanan dan kelancaran arus balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Bakauheni, Sabtu, 28 Maret 2026.

Ketua DPRD Lampung, Ahmad Giri Akbar, menyampaikan apresiasi atas sinergi antar instansi dalam pengamanan arus balik Lebaran tahun ini. Ia menilai koordinasi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan berjalan efektif.

“Kami mengapresiasi seluruh petugas lapangan. Baik dari kementerian, dinas terkait, maupun TNI dan Polri yang telah bekerja maksimal dalam memastikan kelancaran arus balik,” ujar Giri.

Kemudian ia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini tidak tertemukan kendala berarti dalam penyelenggaraan angkutan Lebaran. Menurutnya, persiapan Pemerintah Provinsi Lampung sudah berjalan optimal dan terencana dengan baik.

Tertib

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa penerapan rekayasa lalu lintas serta koordinasi lintas sektoral kawasan Bakauheni berjalan efektif. Sehingga kepadatan kendaraan dapat diminimalisir meskipun volume pemudik meningkat signifikan.

Sementara itu, peninjauan tersebut untuk memastikan arus balik pemudik dari Sumatera menuju Pulau Jawa berjalan aman, tertib, dan lancar.

Rangkaian kegiatan terawali dengan penyambutan kedatangan Kapolri oleh Ketua DPRD Lampung dan Gubernur Lampung di Helipad Lapangan Siger.

Kemudian berlanjut dengan paparan di Pos Terpadu bersama jajaran Forkopimda Provinsi Lampung. Terutama terkait kondisi arus balik dan strategi pengamanan yang diterapkan, serta peninjauan ke area keberangkatan kendaraan roda dua.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolri bersama Ketua DPRD Lampung, Gubernur Lampung, serta jajaran Forkopimda memberikan bingkisan kepada para pemudik. Ini sebagai bentuk perhatian kepada masyarakat.

Selanjutnya, meninjau Terminal Keberangkatan Reguler sekaligus menyapa para pemudik serta meninjau area drop point kendaraan. Ini untuk melihat langsung sistem pengaturan arus keluar masuk kendaraan di kawasan pelabuhan, dan diakhiri dengan peninjauan Pos Siaga SAR.