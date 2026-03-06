Jakarta (Lampost.co) – Musisi legendaris Ahmad Dhani kembali memberikan bocoran mengejutkan mengenai rencana pernikahan sang anak, El Rumi. Kabarnya, El Rumi akan segera meminang kekasihnya, Syifa Hadju, pada bulan depan. Ahmad Dhani menyebutkan bahwa momen sakral tersebut akan berlangsung pada bulan April 2026.

Poin Penting

Waktu Pernikahan: El Rumi dan Syifa Hadju akan menikah pada akhir April 2026.

Konsep Acara: Pernikahan akan menggunakan adat Jawa yang meliputi pengajian, akad, dan resepsi.

Persiapan: El Rumi menyiapkan seluruh keperluan pernikahan secara mandiri tanpa campur tangan besar dari Dhani.

Perjalanan Cinta: Lamaran pribadi telah dilakukan di Swiss (Oktober 2025) dan lamaran resmi pada Januari 2026.

Meskipun demikian, Dhani masih enggan mengungkapkan tanggal pasti pernikahan anak keduanya tersebut secara mendetail. Namun, ia memberikan sedikit petunjuk mengenai waktu pelaksanaannya kepada awak media di Jakarta.

“Bulan April, akhir April pokoknya,” kata Ahmad Dhani di Jakarta.

Baca juga : El Rumi dan Syifa Hadju Resmi Lamaran Hari Ini: Intip Momen Haru Pasangan Hits!

Persiapan Mandiri dan Konsep Adat Jawa

Berbeda dengan pernikahan Al Ghazali, Dhani mengaku tidak banyak mencampuri urusan teknis kali ini. Ia sepenuhnya menyerahkan seluruh persiapan acara kepada El Rumi sebagai pemilik hajat. Oleh karena itu, Dhani memposisikan dirinya hanya sebagai tamu undangan dalam pesta besar tersebut.

Baca juga :

“Persiapannya saya enggak tahu, kan yang mempersiapkan El. Saya cuma tamu aja,” katanya.

Sebelumnya, El Rumi telah melamar Syifa Hadju saat mereka berlibur di Swiss pada Oktober 2025. Kemudian, keduanya meresmikan ikatan tersebut melalui acara lamaran formal pada 21 Januari 2026. Selanjutnya, Dhani memastikan bahwa seluruh rangkaian acara pernikahan nanti akan mengusung kentalnya adat Jawa.

“(Acaranya) pengajian, akad, resepsi, sudah. Pakai adat Jawa,” ucapnya.

Tanpa Prosesi Ngunduh Mantu

Menariknya, Ahmad Dhani mengungkapkan tidak akan ada prosesi ngunduh mantu dalam pernikahan El dan Syifa. Hal ini tentu sangat berbeda dengan rangkaian pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise sebelumnya. Sambil bercanda, Dhani memberikan alasan kocak terkait keputusan tidak adanya acara tambahan tersebut.

“Kayaknya sekarang enggak ada ngunduh mantu. Ayahnya lagi, ekonominya lagi kurang baik,” kelakar Dhani.