Bandar Lampung (Lampost.co) — Industri film Indonesia terus menunjukkan perkembangan luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa judul bahkan mampu menembus angka penonton yang sebelumnya sulit dibayangkan.

Kini, hanya segelintir film yang berhasil mencatatkan sejarah dengan melampaui 10 juta penonton di bioskop Indonesia. Capaian tersebut menempatkan film-film itu dalam kategori box office nasional sepanjang masa.

Kesuksesan mereka tidak muncul secara tiba-tiba. Cerita kuat, strategi promosi efektif, serta momentum yang tepat berperan besar dalam menarik jutaan penonton. Berdasarkan data perfilman nasional, ada empat film yang berhasil menembus angka 10 juta penonton di Indonesia.

4 Film Indonesia Terlaris Sepanjang Masa

Agak Laen: Menyala Pantiku! (2025)

Film komedi itu memimpin daftar film terlaris Indonesia sepanjang masa. Film tersebut mencatat lebih dari 10,2 juta penonton sejak tayang di bioskop.

Cerita berfokus pada empat karakter unik yang terlibat dalam misi penyamaran. Humor segar serta popularitas para komika membuat film itu cepat viral di media sosial. Antusiasme penonton terus meningkat hingga akhirnya film itu mencetak rekor baru di box office nasional.

Jumbo (2025)

Film animasi itu menciptakan sejarah baru bagi industri animasi Indonesia. Jumbo berhasil menembus lebih dari 10,2 juta penonton, menjadikannya salah satu film paling sukses sepanjang masa.

Film tersebut menggabungkan drama keluarga, komedi, dan fantasi dalam cerita yang mudah dinikmati semua usia. Kesuksesan Jumbo juga membawa animasi Indonesia ke panggung internasional dengan distribusi di berbagai negara.

KKN di Desa Penari (2022)

Film horor itu sempat menghebohkan publik ketika pertama kali tayang. Cerita film adaptasi dari kisah viral yang sebelumnya ramai dibahas di media sosial.

Ketertarikan penonton terhadap cerita misterius tersebut membuat film itu tembus lebih dari 10 juta penonton di bioskop. Capaian itu menjadikannya film horor Indonesia pertama yang mencapai angka penonton tersebut.

Agak Laen (2024)

Film komedi itu menjadi pendahulu kesuksesan sekuelnya. Agak Laen berhasil meraih sekitar 9 juta lebih penonton, mendekati rekor 10 juta penonton.

Popularitas film itu meningkat berkat gaya humor yang segar serta karakter yang mudah diingat. Keberhasilan tersebut membuka jalan bagi sekuelnya untuk mencetak rekor baru di industri film nasional.

Mengapa Film-Film itu Bisa Meledak di Bioskop?

Kesuksesan film-film tersebut tidak terjadi secara kebetulan. Beberapa faktor berikut memainkan peran penting:

Cerita yang dekat dengan penonton

Film seperti KKN di Desa Penari memanfaatkan cerita yang sudah dikenal masyarakat.

Strategi promosi digital

Media sosial membantu memperluas jangkauan promosi dengan cepat.

Genre populer

Komedi dan horor masih menjadi genre favorit penonton Indonesia.

Momentum penayangan

Film yang tayang saat liburan atau hari besar biasanya menarik lebih banyak penonton.

Rekor penonton di atas menunjukkan bahwa industri film Indonesia semakin matang. Penonton kini memberikan dukungan besar terhadap karya lokal. Jika tren itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin rekor 10 juta penonton akan terlampaui lagi film Indonesia berikutnya.