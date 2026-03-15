Bandar Lampung (Lampost.co) – Polsek Teluk Betung Selatan meningkatkan patroli kawasan Pasar Cimeng, Kota Bandar Lampung. Kegiatan ini untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kegiatan patroli tersebut terlaksanakan oleh Bhabinkamtibmas Kelurahan Talang Polsek Bumi Waras. Petugas menyambangi pedagang, pengunjung pasar, pemilik kios dan ruko, hingga petugas parkir. Operasi tersebut berlangsung pada kawasan Pasar Cimeng, Jalan KH Hasyim Ashari, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Minggu, 15 Maret 2026.

Hal tersebut tersampaikan oleh Kapolsek Bumi Waras AKP M. Hasbi Eko Purnomo. Ia mengatakan peningkatan patroli terlaksanakan karena mobilitas masyarakat yang berkunjung ke pasar tradisional terus meningkat menjelang Lebaran.

“Menjelang Hari Raya Idul Fitri, aktivitas masyarakat pasar semakin ramai. Sehingga kami meningkatkan kegiatan patroli untuk memastikan situasi keamanan tetap kondusif,” kata Hasbi.

Kemudian menurutnya, patroli fokus pada sejumlah titik yang ramai aktivitas masyarakat. Termasuk area parkir sepeda motor yang rawan terjadinya tindak kejahatan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga memberikan himbauan kepada para pedagang dan pengunjung pasar agar selalu waspada. Apalagi terhadap berbagai potensi tindak kriminalitas seperti copet, peredaran uang palsu, maupun modus penipuan dengan cara hipnotis.

Selain itu, polisi juga mensosialisasikan layanan pengaduan darurat 110 kepada masyarakat agar segera melapor. Apabila menemukan atau mengalami gangguan keamanan lingkungan sekitar.

Kemudian Hasbi menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan patroli dan kehadiran personel di tengah masyarakat. Ini guna memberikan rasa aman bagi warga yang beraktivitas pada pusat-pusat keramaian. Selama kegiatan patroli berlangsung, situasi keamanan di kawasan Pasar Cimeng terpantau aman dan kondusif.

“Dengan kehadiran polisi lapangan. Harapannya masyarakat dapat berbelanja dengan aman dan nyaman menjelang perayaan Idul Fitri,” katanya.