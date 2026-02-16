Bandar Lampung (Lampost.co) — Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung memastikan sebanyak 36 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Lampung telah rampung dan siap beroperasi.

Ketua Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, menegaskan pembangunan tahap awal tersebut menjadi langkah penting untuk mendukung pelaksanaan program strategis nasional (PSN) daerah.

“Sebanyak 36 unit dapur MBG wilayah 3T tahap awal telah selesai dan siap beroperasi,” ujar Saipul, Minggu.

Puluhan dapur itu tersebar sejumlah kabupaten, yakni Lampung Selatan, Pesawaran, Pesisir Barat, dan Tulang Bawang.

Keberadaan dapur MBG tersebut akan mempercepat pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak wilayah 3T.

Meski seluruh bangunan telah rampung, Satgas masih menunggu jadwal pelaksanaan resmi untuk memulai operasional.

Satgas menargetkan seluruh dapur tahap pertama mulai berjalan bulan depan.

“Seluruh dapur MBG wilayah 3T tahap pertama telah selesai. Kami menargetkan bulan depan operasional sudah berjalan,” kata Saipul.

Secara keseluruhan, Satgas menargetkan pembangunan 93 titik SPPG wilayah 3T Lampung. Saat ini, Satgas telah menuntaskan 36 titik dan terus mempercepat pembangunan lebih dari 50 titik lainnya.

Pemerintah Provinsi Lampung juga terus mendorong percepatan pembentukan SPPG sejumlah lokasi tersisa.

Selain kesiapan bangunan, dukungan serta kesiapan investor turut menentukan percepatan operasional.

“Jika bangunan sudah siap, pemerintah pusat akan memberikan persetujuan operasional. Kami tinggal memastikan kesiapan investor agar program berjalan maksimal,” tambah Saipul.

Melalui program MBG, pemerintah berharap mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat wilayah 3T sekaligus memperkuat pembangunan sumber daya manusia Provinsi Lampung.