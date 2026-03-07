Bandar Lampung (Lampost,co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Sabtu, 7 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut cuaca Provinsi Lampung waspada cuaca buruk
Pagi hari:
Prakiraan berawan. Berpotensi hujan wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.
Siang-sore hari:
Prakiraan hujan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung.
Malam hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Mesuji, Way Kanan, Tulang Bawang, Lampung Tengah. Lampung Timur, Kota Metro, Lampung selatan, Pesawaran, Pringsewu, dan Kota Bandar Lampung.
Dini hari:
Prakirakan berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang. Tulang bawang Barat, Lampung Tengah, Kota Metro, Lampung Timur, dan Lampung Selatan.
Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat – Utara dengan kecepatan 5 – 21 knots (9 – 40 Km/Jam). Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 22,0 °C – 30,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 68% – 100%.
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan dengan intensitas sedang-lebat yang dapat besertai petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari wilayah Tanggamus, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat. Lampung Barat, Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Pringsewu, Pesawaran. Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung. Kemudian malam hari wilayah Pringsewu, Way Kanan, Lampung Utara. Lampung Tengah, Lampung Timur, Pesawaran, dan Lampung Selatan.