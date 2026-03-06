Bandar Lampung (Lampost.co) — Hujan deras dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah Bandar Lampung pada Jumat, 6 Maret 2026 sore, mengakibatkan sejumlah ruas jalan tergenang air. Salah satu titik yang menggenang yaitu di Jalan Ki Maja, Way Halim.

Hujan yang mulai turun sekitar pukul 15.00 WIB langsung memicu luapan air karena drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan.

Banjir tersebut menyebabkan beberapa kendaraan bermotor mati karena memaksa melintasi jalan tersebut.

“Jalanannya banjir jadi harus hati-hati takut motor saya mati,” ujar salah satu pengendara sepeda motor, Dafa (21).

Langganan Banjir

Jono (52), selaku warga setempat mengatakan, Jalan Ki Maja sudah menjadi langganan banjir jika hujan lebat turun.

“Di sini kalau hujan lebat sudah turun pasti jalanan akan ngegenang dan banjir,” ujarnya.

Mampetnya drainase di sekitar lokasi diduga menjadi pemicu utama air tidak mengalir dengan cepat ke saluran pembuangan.

Selain itu, tumpukan sampah yang terbawa arus air juga terlihat menyumbat beberapa lubang drainase di pinggir jalan.

Masyarakat yang ingin melintas di sekitar Jalan Ki Maja agar mencari jalan alternatif. Hal ini untuk mengantisipasi banjir kiriman jika hujan deras kembali turun.

(Fauzan Al Djabar/Magang)