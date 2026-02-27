Kalianda (Lampost.co)—- Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho mengecek langsung kondisi sejumlah pelabuhan di Bakauheni, Lampung. Hal ini untuk memastikan kesiapan pelabuhan tersebut dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

“Kunjungan hari ini untuk memastikan persiapan pelabuhan dalam kondisi baik untuk menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran 2026,” kata Korlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryonugroho di Lampung Selatan.

Ia menjelaskan pihak ASDP telah menyiapkan empat pelabuhan untuk membantu melayani penumpang yang akan melakukan perjalanan mudik dengan aman dan nyaman.

“Kita melakukan perjalanan udara dari Jakarta menuju Pelabuhan Bakauheni, dan juga sudah melakukan pengecekan di BBJ dan Wika Beton. Ini menggembirakan karena ada penambahan satu pelabuhan, yakni Pelabuhan PT Sumur Makmur Abadi (SMA). Sehingga penyaluran kendaraan diharapkan lebih cepat,” katanya.

Kesiapan Sarana dan Prasarana

Menurutnya, pantauan tersebut tidak hanya oleh Kakorlantas Polri, melainkan bersama jajaran pihak terkait seperti ASDP. Kemenhub, KemenPU dan Dirut Jasa Raharja guna memastikan kesiapan sarana-prasarana di lintas Bakauheni–Merak.

“Kami hadir untuk memastikan perjalanan masyarakat, baik darat, laut, maupun udara. Kami bersama seluruh stakeholder terkait seperti dari Kemenhub, KemenPU, Direktur Utama Jasa Raharja. Dan ASDP melaksanakan survei udara dari Jakarta menuju Bakauheni,” katanya.

Oleh karena itu, dengan telah melakukan berbagai persiapan, ia berharap petugas mampu mengantisipasi lonjakan pergerakan kendaraan serta menjamin kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026.