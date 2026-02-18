Bandar Lampung (Lampost.co) – Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan 4 Pejabat Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung. Pelantikan tergelar pada Aula Kantor Badan Kepegawaian Daerah, Bandar Lampung, Rabu, 18 Februari 2026.

Pelantikan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kemudian Marindo menegaskan bahwa jabatan yang teremban para pejabat yang baru terlantik bukanlah hadiah ataupun hak semata. Melainkan sebuah amanah besar yang harus dipertanggungjawabkan.

“Jabatan ini adalah amanah dan kepercayaan. Amanah dari pemerintah, kepercayaan dari masyarakat, dan janji kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tegasnya.

Selanjutnya Marindo menjelaskan bahwa Pejabat Administrator memiliki peran strategis. Terlebih sebagai penggerak organisasi dan penghubung antara kebijakan pimpinan dengan pelaksanaan teknis lapangan.

“Karena itu, mereka dituntut mampu menerjemahkan visi dan misi daerah. Kedalam program serta kegiatan yang konkret, terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat,” katanya.

Kemudian Marindo menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintah daerah harus bekerja selaras dengan visi pembangunan Provinsi Lampung. Yakni “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Indonesia Emas

Lalu menurutnya, Indonesia Emas 2045 bukan sekadar cita-cita, tetapi target besar yang harus dipersiapkan sejak sekarang.

“Lampung harus menjadi provinsi yang maju dalam sektor pertanian modern, industri berbasis sumber daya lokal, ekonomi kreatif. pendidikan berkualitas, pelayanan publik yang prima, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Marindo menyampaikan pesan kepada para pejabat yang baru terlantik. Pertama, memperkuat integritas dan profesionalisme dengan bekerja berdasarkan aturan, data, dan kepentingan publik. Serta menghindari penyalahgunaan wewenang.

Kedua, meningkatkan kinerja dan inovasi di tengah kompleksitas tantangan pemerintahan. Ia mendorong optimalisasi teknologi informasi dan transformasi digital dalam pelayanan publik agar birokrasi semakin efektif dan efisien.

Ketiga, membangun kolaborasi dan sinergi lintas perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, akademisi. Serta masyarakat sebagai kunci percepatan pembangunan.

Kemudian Marindo juga mengingatkan bahwa ke depan pemerintah daerah akan menghadapi tantangan global yang dinamis. Mulai dari transformasi ekonomi digital, perubahan iklim, hingga persaingan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, ia berharap Pejabat Administrator dapat menjadi motor penggerak reformasi birokrasi yang lincah, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Marindo mengucapkan selamat kepada para pejabat yang resmi dilantik dan berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, loyalitas, dan tanggung jawab.

“Bekerjalah dengan hati, dengan integritas. Semangat untuk membawa Lampung menjadi provinsi yang maju, berdaya saing, dan sejahtera dalam bingkai Indonesia Emas 2045,” katanya.

Daftar Nama Pejabat Administrator

1. Yulia Fitriani, S.STP., M.Si. sebagai Kepala UPTD Industri Pangan Olahan dan Kemasan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

2. Siti Rahma, S.E., M.M. sebagai Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan, dan Pembangunan Sumber Daya Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

3. Media Lisna, S.Gz., M.Kes. sebagai Kepala UPTD Instalasi Farmasi dan Kalibrasi Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

4. Irman Thamrin, S.K.M., M.Kes. sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.