Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan prakiraan cuaca harian. Minggu, 22 Maret 2026, cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada potensi hujan.
Hal tersebut tersampaikan oleh Prakirawan BMKG Provinsi Lampung. Mengutip https://www.bmkg.go.id/ berikut prakiraan cuaca Provinsi Lampung cerah berawan waspada hujan:
*Pagi hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan sebagian wilayah Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang, Pesisir Barat, Lampung Barat, Lampung Utara. Tanggamus, Pringsewu, Pesawaran, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur.
*Siang-sore hari:*
Berpotensi hujan sebagian besar wilayah Lampung.
*Malam hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah. Lampung Timur, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji.
*Dini hari:*
Prakiraan Cerah Berawan – Berawan. Berpotensi hujan wilayah Way Kanan, Mesuji, Tulang Bawang Barat. Tulang Bawang, Lampung Tengah, Lampung Utara, Lampung Timur, dan Pesisir Barat.
Sementara suhu udara secara umum berkisar antara 23,0 °C – 31,0 °C. kecuali wilayah Lampung bagian barat suhu udara berkisar 20,0 °C – 28,0 °C. Kemudian kelembapan udara secara umum berkisar antara 58% – 98%. Selanjutnya secara umum angin bertiup dari arah Barat Daya – Barat Laut dengan kecepatan 5 – 16 knots (9 – 30 Km/Jam).
*Peringatan Dini:*
Waspada potensi hujan lebat besertai kilat/petir dan angin kencang. Ketika siang dan sore hari Pesisir Barat, Pesawaran, Lampung Selatan. Mesuji, Lampung Barat, Lampung Utara, Way Kanan, dan Tulang Bawang. Kemudian malam hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Selanjutnya dini hari wilayah Way Kanan, Lampung Utara, Tulang Bawang Barat, Tulang Bawang, Lampung Tengah, dan Lampung Timur.