Bandar Lampung (Lampost.co) – Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Lampung Purnama Wulan Sari Mirza melaksanakan kunjungan kerja ke Kota Metro, Sabtu, 28 Februari 2026. Kegiatan ini dalam rangka penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat sejumlah kecamatan.

Sementara kegiatan ini berkolaborasi dengan Baznas Provinsi Lampung. Hadir dalam acara Ketua TP PKK Kota Metro Ny. Eni Sumiyati Bambang.

Ketua TP PKK Provinsi Lampung yang akrab tersapa Batin Wulan mengawali kunjungan kerja di Aula Kecamatan Metro Timur. Batin Wulan menyerahkan bantuan beras dan bahan kebutuhan pokok kepada 40 penerima manfaat.

Selain itu, TP PKK Provinsi Lampung juga menyalurkan bantuan susu dan telur untuk anak-anak. Ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan gizi keluarga berisiko stunting. Serta meninjau langsung kondisi orang tua lansia serta menyerahkan bantuan beras, sembako dan tali asih.

Kemudian Batin Wulan menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian kepada masyarakat agar dapat merasakan manfaat dan dukungan. Khususnya menjelang bulan Ramadan.

“Batin berharap bantuan yang terberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat bagi keluarga penerima,” katanya.

Selanjutnya, kunjungan kerja berlanjut ke Aula Kelurahan Hadimulyo Barat. Kegiatan ini terikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Pusat dan Kecamatan Metro Utara dengan jumlah sekitar 80 orang.

Stunting

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Lampung kembali menyerahkan bantuan sosial. Berupa beras dan bahan kebutuhan pokok kepada masyarakat kurang mampu. Serta meninjau langsung kondisi seorang anak yang berisiko stunting.

Dalam kesempatan itu, Batin Wulan menegaskan bahwa pemenuhan gizi anak perlu menjadi perhatian bersama. Ini agar pertumbuhan anak berjalan optimal dan berat badan sesuai dengan usianya.

Kemudian ia mengimbau masyarakat untuk memberikan makanan bergizi kepada anak-anak seperti telur dan susu. Serta mengurangi pemberian makanan manis atau jajanan yang kurang sehat.

“Apabila anak tidak menyukai susu. Kebutuhan protein tetap dapat terpenuhi melalui sumber makanan lain seperti telur”, jelas Batin Wulan.

Kemudian rangkaian kunjungan kerja berlanjut ke Aula Kelurahan Mulyojati. Kegiatan ini terikuti peserta gabungan dari Kecamatan Metro Selatan dan Kecamatan Metro Barat dengan jumlah sekitar 80 orang.

Pada kesempatan tersebut, bantuan berupa beras dan bahan kebutuhan pokok diserahkan secara langsung oleh Batin Wulan bersama Ny. Eni Sumiyati kepada masyarakat penerima manfaat. Ketua TP PKK Provinsi Lampung juga meninjau seorang anak yang berisiko stunting sekaligus berdialog dengan keluarga penerima manfaat.

Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya TP PKK Provinsi Lampung dalam memperkuat kepedulian sosial. Serta mendukung peningkatan kesejahteraan keluarga dan percepatan penurunan stunting di daerah.