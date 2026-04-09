Bandar Lampung (Lampost.co) – PT. Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) terus memperkuat peran strategisnya. Terutama dalam mendukung pembangunan regional melalui penguatan sinergi dengan pemerintah daerah.

Komitmen tersebut terwujudkan melalui kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Provinsi Lampung, Kamis, 9 April 2026. Turut hadir oleh Komisaris Independen SMBR, Feryzal Adham, serta Direktur Keuangan & SDM, Rahmat Hidayat. Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal bersama jajaran pejabat Pemerintah Provinsi Lampung menyambut baik kehadiran manajemen SMBR.

Dalam kesempatan tersebut, Komisaris Independen SMBR, Feryzal Adham, menyampaikan bahwa Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah strategis. Apalagi dengan potensi pertumbuhan infrastruktur yang signifikan, sekaligus menjadi fokus pengembangan pasar Perseroan.

“Kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen SMBR untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah. Kami melihat Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur. Dan SMBR siap berperan aktif sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan tersebut,” ujarnya.

Kemudian SMBR mencatat bahwa saat ini pangsa pasar Perseroan wilayah Lampung telah mencapai sekitar 60%. Dengan target peningkatan hingga 70% sejalan dengan strategi induk usaha, SIG. Proyek infrastruktur menjadi pendorong utama pertumbuhan permintaan semen. Mencakup pembangunan jalan, program Sekolah Rakyat, serta berbagai proyek pemerintah yang bersumber dari APBD, APBN, dan instansi terkait lainnya.

Proyek Infrastruktur

Potensi nilai proyek infrastruktur Provinsi Lampung diperkirakan mencapai skala triliunan rupiah, dengan estimasi kebutuhan semen sekitar 375.000 ton. Selain itu, tren peningkatan penggunaan semen juga terdorong oleh peralihan konstruksi dari aspal menuju beton, yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Sejalan dengan peluang tersebut. SMBR juga menegaskan komitmennya dalam menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan produk Semen Baturaja wilayah Provinsi Lampung. Perseroan memastikan kesiapan dari sisi kapasitas produksi, distribusi, serta jaringan logistik guna memenuhi kebutuhan pasar secara optimal dan tepat waktu. Khususnya dalam mendukung berbagai proyek strategis pemerintah maupun swasta.

Selanjutnya dari sisi ekonomi regional, pertumbuhan di Provinsi Lampung menunjukkan tren positif. Terutama terdorong oleh peningkatan sektor retail dan pertumbuhan ekonomi tingkat kabupaten. Khususnya wilayah Lampung Selatan.

Lebih lanjut, SMBR mengidentifikasi sejumlah proyek strategis dengan potensi nilai yang signifikan. Estimasi nilai proyek dari APBN, termasuk program Inpres Jalan Daerah (IJD), mencapai sekitar Rp1,3 triliun. Sementara itu, potensi proyek tingkat kabupaten/kota perkiraannya hampir mencapai Rp2 triliun. Dari total nilai tersebut, penggunaan semen perkiraannya berada pada kisaran 30% hingga 33%, khususnya untuk proyek jalan berbasis beton.

Sementara itu, Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menyambut baik kunjungan dan inisiatif kolaborasi oleh SMBR. Ia menilai kehadiran industri strategis seperti SMBR memiliki peran penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur daerah.

“Kami mengapresiasi langkah SMBR dalam menjalin komunikasi dan kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Sinergi ini harapannya dapat memberikan kontribusi nyata dalam percepatan pembangunan serta meningkatkan perekonomian daerah,” katanya.

Pertemuan ini juga menjadi forum diskusi strategis untuk mengidentifikasi berbagai peluang kolaborasi. Khususnya dalam mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Melalui inisiatif ini, SMBR optimistis dapat terus memperkuat posisinya sebagai mitra terpercaya dalam pembangunan nasional. Sekaligus menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.