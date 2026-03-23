Bandar Lampung (Lampost.co) – DPW Partai NasDem Provinsi Lampung berduka. Anggota DPR RI asal Provinsi Lampung dari Partai NasDem, Tamanuri meninggal dunia. Almarhum wafat, Senin, 23 Maret 2026 pukul 7.30 WIB di Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta.

Hal tersebut tersampaikan oleh Putra Tamanuri, Agung Ilmu Mangkunegara yang tersebar pada grup whatsapp. “Assalamu’alaikum Wr Wb. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah meninggal dunia orang tua kami/kakek/buyut kami Tamanuri bin Hakim Raja Hukum pada hari senin tanggal 23 Maret 2026 pukul 7.30 WIB di Rumah Sakit Royal Taruma, Jakarta,” tulisnya.

Kemudian ia menyampaikan bahwa jenazah akan disemayamkan pada rumah duka Jalan Sultan Agung No. F6 Way Halim Bandar Lampung.

“Mohon dimaafkan segala kesalahan dan khilaf almarhum semasa hidup serta mohon doa dari bapak/ibu sekalian. Semoga Almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT,” kata Bupati Kabupaten Lampung Utara 2014-2019 ini.

Begitupun tersampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPW NasDem Lampung, Rakhmat Husein. Ia menyampaikan bahwa Partai NasDem Lampung berduka. Politisi senior dari partainya berpulang ke rahmatullah.

“Partai NasDem Provinsi Lampung berduka. Almarhum sosok yang baik dan menjadi contoh bagi junior-junior Partai NasDem,” katanya.

Menularkan Semangat

Kemudian ia juga menceritakan, terakhir bertemu almarhum ketika konsolidasi bersama kader Partai NasDem Way Kanan beberapa waktu lalu. “Waktu itu almarhum memberikan semangat kepada para kader. Almarhum bilang yang tua saja semangat, masa yang muda loyo. Ayo semangat membesarkan Partai NasDem dan terus membantu masyarakat,” katanya.

Sementara itu sosok Tamanuri merupakah tokoh Lampung yang mempunyai pengalaman yang panjang. Lahir 8 Agustus 1952 di Tanah Abang, Bunga Mayang, Lampung Utara, Lampung.

Kemudian selama karirnya, almarhum memulai pengabdiannya sebagai PNS. Hingga menduduki posisi strategis sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Lampung Utara.

Puncak karier eksekutifnya tercapai saat ia terpilih sebagai Bupati Way Kanan pertama (2000–2010).

Setelah masa jabatannya sebagai bupati berakhir, Tamanuri melanjutkan pengabdian pada tingkat nasional. Ia terpilih sebagai Anggota DPR RI asal daerah pemilihan (Dapil) Lampung II sejak periode 2014-2019 dan berlanjut hingga saat ini.

Selama di Senayan, ia aktif pada Komisi V yang membidangi infrastruktur dan perhubungan, serta Komisi II yang membidangi pemerintahan dalam negeri.