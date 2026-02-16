London (Lampost.co)–Arsenal tampil perkasa saat menjamu Wigan Athletic dalam laga putaran keempat Piala FA 2025/2026. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Emirates, Senin (16/2/2026) dini hari WIB, skuad asuhan Mikel Arteta menang telak 4-0.

Kemenangan ini memastikan langkah Meriam London ke putaran kelima atau babak 16 besar. Arsenal hanya membutuhkan waktu kurang dari 30 menit untuk menghancurkan pertahanan Wigan yang saat ini berkompetisi di League One.

Jalannya Laga

Noni Madueke membuka pesta gol tuan rumah pada menit ke-11. Memanfaatkan umpan terobosan akurat Eberechi Eze, Madueke melepaskan tembakan mendatar yang gagal kiper Wigan, Sam Tickle, halau. Gol tersebut langsung meruntuhkan mental tim tamu yang sempat mencoba tampil agresif di lima menit awal.

Dominasi Arsenal berlanjut pada menit ke-19. Kembali melalui kreasi Eberechi Eze, Gabriel Martinelli mencatatkan namanya di papan skor setelah menerima umpan matang di sisi kiri penyerangan. Martinelli dengan tenang mengarahkan bola ke sudut gawang untuk mengubah skor menjadi 2-0.

Petaka bagi The Latics, julukan Wigan, makin menjadi-jadi pada menit ke-23. Berawal dari tekanan intens Gabriel Jesus, bek Wigan Jack Hunt melakukan kesalahan fatal dengan mencetak gol bunuh diri saat mencoba menghalau bola liar di mulut gawang.

Hanya berselang empat menit, Gabriel Jesus menutup pesta gol Arsenal. Penyerang asal Brasil itu mencetak gol keempat pada menit ke-27 setelah menerima umpan manis Christian Norgaard. Jesus melakukan penyelesaian dingin dengan mencungkil bola melewati jangkauan kiper lawan.

Arsenal Rotasi Pemain di Babak II

Memasuki babak kedua, Arsenal mulai menurunkan tempo permainan. Mikel Arteta memanfaatkan situasi ini untuk melakukan rotasi pemain, termasuk memberikan menit bermain bagi sejumlah pemain muda. Meskipun terdapat beberapa peluang dari Viktor Gyokeres yang membentur tiang gawang, skor 4-0 tetap bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Hasil ini menjadi catatan positif bagi Arsenal yang masih menjaga peluang meraih empat gelar sekaligus musim ini. Sebaliknya bagi Wigan, kekalahan ini mengakhiri perjalanan mereka di kompetisi piala domestik dan harus kembali fokus berjuang keluar dari zona degradasi kasta ketiga Liga Inggris.

Susunan pemain:

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, William Saliba, Cristhian Mosquera, Myles Lewis-Skelly; Christian Norgaard, Eberechi Eze, Bukayo Saka; Noni Madueke, Gabriel Martinelli, Gabriel Jesus.

Wigan Athletic: Sam Tickle; Jack Hunt, Kerr, Aimson, Chambers; S. Smith, M. Smith; Rankine, Aasgaard, Rodrigues; Taylor.