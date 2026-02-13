London (Lampost.co)–Langkah Arsenal dalam perburuan gelar juara Liga Inggris musim 2025/2026 harus sedikit tersendat. Bertandang ke Gtech Community Stadium, Jumat (13/2/2026) dini hari WIB, Meriam London bermain imbang 1-1 dengan tuan rumah Brentford.

Hasil ini membuat keunggulan Arsenal di puncak klasemen Premier League kini terpangkas. Tim asuhan Mikel Arteta mengoleksi 57 poin dari 26 pertandingan, kini hanya unggul empat angka dari Manchester City yang berada di posisi kedua setelah sehari sebelumnya menang telak atas Fulham.

Jalannya Pertandingan

Arsenal tampil menekan sejak menit awal dengan mengandalkan rekrutan musim panas mereka, Viktor Gyokeres, di lini depan. Namun, pertahanan rapat The Bees yang dikawal Sepp van den Berg dan Kristoffer Ajer membuat barisan penyerang tim tamu frustrasi di babak pertama.

Gol yang dinanti pendukung The Gunners akhirnya tercipta pada menit ke-60. Berawal dari skema serangan cepat, Noni Madueke berhasil menyambut umpan silang akurat Declan Rice dengan sundulan tajam yang tak mampu kiper Brentford, Caoimhin Kelleherm halau. Skor 1-0 untuk Arsenal.

Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama. Brentford yang mengandalkan serangan balik cepat mulai keluar menyerang. Pada menit ke-70, Keane Lewis-Potter mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang David Raya. Skor berubah menjadi 1-1.

Di sisa waktu pertandingan, Mikel Arteta memasukkan Martin Odegaard yang baru kembali dari cedera ringan untuk menambah kreativitas. Arsenal hampir saja mengunci kemenangan di masa injury time lewat peluang emas Gabriel Martinelli, namun tendangannya masih melebar tipis di sisi gawang.

Dampak Klasemen dan Jadwal Berikutnya

Tambahan satu poin menempatkan Arsenal tetap di puncak dengan 57 poin (17 menang, 6 seri, 3 kalah). Sementara Brentford asuhan Keith Andrews tetap kokoh di peringkat ketujuh klasemen sementara dengan 40 poin, menjaga asa mereka untuk memperebutkan tiket kompetisi Eropa musim depan.

Setelah laga ini, Arsenal akan bersiap melakoni jadwal padat di sisa Februari 2026. Mereka akan bertandang ke markas Wolverhampton Wanderers pada 18 Februari sebelum melakoni derbi London Utara melawan Tottenham Hotspur pada 22 Februari mendatang.

Susunan Pemain

Brentford (4-3-3): Kelleher; Kayode, Ajer, van den Berg, Henry; Janelt, Yarmoliuk, Jensen; Lewis-Potter, Igor Thiago, Ouattara.

Pelatih: Keith Andrews

Arsenal (4-3-3): Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Hincapie; Eze, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Trossard.

Pelatih: Mikel Arteta