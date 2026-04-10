Bologna (Lampost.co)–Aston Villa sukses memetik hasil sempurna dalam lawatan mereka ke Italia pada laga leg pertama perempat final Liga Europa 2025/2026. Bertanding di Stadion Renato Dall’Ara, Kamis (9/4/2026) malam waktu setempat, skuad asuhan Unai Emery menundukkan tuan rumah Bologna dengan skor meyakinkan 3-1.

Bintang kemenangan tim tamu kali ini adalah sang striker andalan, Ollie Watkins, yang memborong dua gol. Satu gol tambahan berasal dari bek Ezri Konsa, sementara Bologna hanya mampu membalas melalui aksi Jonathan Rowe. Hasil ini menjadi modal yang sangat besar bagi Villa untuk melakoni leg kedua di Villa Park, pekan depan.

Drama VAR dan Sundulan Krusial Ezri Konsa

Pertandingan mulai dengan tekanan tinggi dari tuan rumah. Bologna hampir saja unggul lebih dahulu melalui tembakan keras Juan Miranda, namun kiper terbaik dunia milik Villa, Emiliano Martinez, melakukan penyelamatan gemilang untuk menjaga gawangnya tetap perawan.

Drama terjadi pada menit ke-26 ketika Ezri Konsa melakukan gol bunuh diri. Namun, setelah tinjauan VAR yang cukup lama, wasit membatalkan gol tersebut karena salah satu pemain Bologna sudah berada dalam posisi offside sebelum insiden terjadi.

Villa bisa memanfaatkan keberuntungan ini dengan baik. Menjelang turun minum, tepatnya pada menit ke-44, Ezri Konsa menebus kesalahannya dengan mencetak gol pembuka. Memanfaatkan umpan sepak pojok akurat Youri Tielemans, Konsa memenangi duel udara dan menyundul bola masuk ke gawang Bologna. Skor 1-0 menutup babak pertama.

Dominasi Watkins dan Balasan Terlambat Bologna

Memasuki babak kedua, Aston Villa tidak menurunkan intensitas serangan. Pada menit ke-51, Ollie Watkins berhasil menggandakan keunggulan tim tamu. Memanfaatkan kesalahan koordinasi di lini pertahanan Bologna, Watkins dengan tenang merebut bola dan menaklukkan kiper tuan rumah.

Bologna yang enggan malu di depan pendukung sendiri terus berupaya mengejar ketinggalan. Usaha mereka baru membuahkan hasil pada menit ke-90 melalui gol Jonathan Rowe. Gol tersebut sempat menghidupkan asa bagi klub Italia ini untuk menyamakan kedudukan di sisa waktu tambahan.

Namun, harapan Bologna seketika sirna pada menit ke-90+4. Watkins kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol kedua setelah menerima umpan matang Youri Tielemans. Gol ini memastikan kemenangan 3-1 bagi The Villans.

Misi Berat Bologna di Birmingham

Dengan hasil ini, Aston Villa kini hanya membutuhkan hasil imbang atau kekalahan dengan selisih satu gol pada leg kedua di Birmingham untuk memastikan tempat di babak semifinal. Sebaliknya, Bologna menghadapi misi yang sangat berat. Mereka wajib menang dengan selisih minimal tiga gol di markas Villa jika ingin memperpanjang perjalanan mereka di kancah Eropa musim ini.

Unai Emery memuji mentalitas anak asuhnya yang mampu tampil tenang di bawah tekanan atmosfer Stadion Renato Dall’Ara. Kemenangan ini makin mempertegas status Aston Villa sebagai salah satu favorit kuat juara Liga Europa tahun ini.