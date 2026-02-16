Leipzig (Lampost.co)–RB Leipzig nyaris menelan pil pahit di depan pendukung sendiri saat menjamu VfL Wolfsburg dalam lanjutan pekan ke-22 Bundesliga musim 2025/2026. Bertanding di Red Bull Arena, Minggu (15/2/2026) malam, Die Roten Bullen harus puas berbagi angka setelah laga berakhir imbang 2-2.

Hasil ini tergolong dramatis mengingat tuan rumah sempat tertinggal dua kali dari pasukan Serigala—julukan Wolfsburg—yang tampil sangat disiplin meski tengah didera badai cedera. Penyelamat Leipzig kali ini adalah bintang muda mereka, Brajan Gruda, yang mencetak gol penyama kedudukan pada menit-menit akhir pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Sejak peluit babak pertama berbunyi, Wolfsburg yang kini berjuang menjauh dari zona degradasi justru tampil lebih lepas. Meskipun Leipzig mendominasi penguasaan bola hingga 60 persen, serangan balik kilat tim tamu sering merepotkan lini pertahanan tuan rumah di bawah komando Castello Lukeba.

Wolfsburg berhasil unggul lebih dahulu lewat gol Mohamed Amoura pada menit ke-62. Gol tercipta melalui skema serangan cepat yang mengejutkan publik Red Bull Arena.

Leipzig sempat membalas melalui Yan Diomande pada menit ke-70. Wolfsburg kembali memimpin melalui Mattias Svanberg pada menit ke-79.

Saat Wolfsburg tampaknya akan membawa pulang tiga poin penuh dari kandang Leipzig, keajaiban muncul pada menit ke-88. Brajan Gruda menunjukkan kelasnya dengan aksi individu ciamik sebelum melepaskan tembakan melengkung yang gagal kiper Wolfsburg halau.

Skor 2-2 pun bertahan hingga laga usai, sekaligus menghindarkan Leipzig dari kekalahan memalukan di markas sendiri.

Klasemen Sementara Bundesliga 2026

Dengan tambahan satu poin ini, RB Leipzig masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 40 poin. Posisi mereka masih belum aman dari kejaran tim-tim di bawahnya dalam persaingan memperebutkan tiket Liga Champions musim depan.

Di sisi lain, satu poin ini sangat berharga bagi VfL Wolfsburg. Mereka saat ini tetap berada di posisi ke-15 dengan 20 poin, unggul tipis dari zona merah. Meski gagal menang, performa mereka mendapat apresiasi karena mampu mengimbangi tim papan atas dengan skuad yang pincang.

Pertandingan selanjutnya pada Februari ini akan menjadi ujian berat Leipzig untuk segera kembali ke jalur kemenangan guna menjaga peluang di papan atas. Sementara itu, Wolfsburg akan berupaya menjaga momentum kebangkitan ini saat melakoni laga kandang pekan depan.