Jakarta (Lampost.co)—Bermain di hadapan pendukung sendiri, Damac FC sebenarnya tampil cukup berani dengan menekan sejak menit awal. Namun, Al-Ahli yang diperkuat deretan bintang dunia menunjukkan kematangan mental mereka. Gol yang pendukung tim tamu nanti akhirnya tercipta pada menit ke-37.

Berawal dari skema tendangan bebas yang dieksekusi dengan akurat Riyad Mahrez, bola mengarah ke kotak penalti. Roger Ibanez berhasil memenangkan duel udara dan menyodorkan bola kepada Franck Kessie yang berdiri bebas. Dengan tenang, Kessie menyontek bola melewati penjaga gawang Damac, Kewin, untuk mengubah skor menjadi 1-0.

Menjelang turun minum, Riyad Mahrez nyaris menggandakan keunggulan melalui tendangan melengkung yang sayangnya masih membentur tiang gawang. Skor 1-0 bertahan hingga jeda antarpiala.

Di babak kedua, Damac FC meningkatkan intensitas serangan. Tim tuan rumah tercatat melepaskan 13 percobaan tembakan sepanjang laga, jauh lebih banyak dari Al-Ahli yang hanya mencatatkan 4 tembakan.

Drama terjadi di masa injury time ketika penyerang Damac, Yakou Meite, berhasil menggetarkan jala gawang Al-Ahli. Namun, selebrasi pendukung tuan rumah terhenti setelah wasit menganulir gol tersebut karena pelanggaran dalam proses serangan.

Dampak di Klasemen

Dengan tambahan tiga poin ini, Al-Ahli kini mengoleksi 56 poin dari 23 pertandingan, unggul tipis atas Al-Nassr (55 poin) dan Al-Hilal (54 poin) yang masih membayangi di posisi kedua dan ketiga. Persaingan perebutan gelar juara musim 2025/2026 diprediksi akan terus memanas hingga pekan terakhir pada Mei mendatang.

Sebaliknya, kekalahan ini semakin membenamkan Damac FC di zona degradasi. Mereka tertahan di posisi ke-16 dengan raihan 15 poin. Damac harus segera berbenah jika ingin tetap bertahan di kasta tertinggi Liga Saudi musim depan.

Al-Ahli kini memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 13 pertandingan beruntun di Liga Pro Saudi, sebuah modal berharga sebelum mereka mengalihkan fokus ke kompetisi AFC Champions League Elite pekan depan.

Statistik Utama Pertandingan: