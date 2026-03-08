Bilbao (Lampost.co)—FC Barcelona sukses mengamankan poin penuh dalam lawatan krusial ke markas Athletic Bilbao pada jornada ke-27 La Liga musim 2025/2026. Bertanding di Stadion San Mames yang bergemuruh, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB, Blaugrana menang tipis dengan skor 1-0 berkat aksi gemilang bintang muda mereka, Lamine Yamal.

Kemenangan ini sangat berarti bagi skuad asuhan Hansi Flick. Pasalnya, beberapa jam sebelumnya sang rival abadi, Real Madrid, berhasil memetik kemenangan atas Celta Vigo yang sempat memangkas selisih poin di papan atas. Dengan hasil ini, Barcelona kembali menjauh dan mengokohkan diri di puncak klasemen sementara.

Pertandingan berlangsung sengit sejak peluit pertama berbunyi. Athletic Bilbao yang tampil di depan pendukung sendiri langsung memberikan tekanan tinggi.

Pada menit ke-42, San Mames sempat bergemuruh saat Inaki Williams berhasil menggetarkan jala gawang Barcelona yang dikawal Joan Garcia. Namun, wasit Juan Munuera menganulir gol tersebut setelah tinjauan VAR menunjukkan penyerang andalan Los Leones itu sudah berada dalam posisi offside.

Memasuki babak kedua, Barcelona mulai meningkatkan intensitas serangan. Hansi Flick melakukan rotasi strategis dengan memasukkan Pedri untuk menambah kreativitas di lini tengah.

Keputusan ini terbukti tepat. Pada menit ke-68, serangan terstruktur dari sisi kanan lewat inisiasi Pedri berhasil membebaskan Lamine Yamal di dalam kotak penalti.

Dengan tenang, Yamal melepaskan tembakan melengkung ke sudut gawang yang tidak mampu kiper Unai Simon jangkau. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga wasit meniup peluit panjang, meski Bilbao terus membombardir pertahanan Barcelona di sisa waktu pertandingan.

Kegemilangan Joan Garcia di bawah mistar gawang juga patut mendapat apresiasi. Kiper muda Barcelona itu melakukan dua penyelamatan krusial, termasuk menepis peluang emas Oihan Sancet di masa injury time guna memastikan gawang Blaugrana tetap perawan atau clean sheet.

Klasemen Sementara La Liga 2025/2026

Hingga pekan ke-27, Barcelona tetap berada di posisi pertama dengan raihan 67 poin dari 21 kemenangan. Mereka kini unggul empat angka dari Real Madrid yang membuntuti di posisi kedua dengan 63 poin. Sementara itu, kekalahan ini membuat Athletic Bilbao tertahan di peringkat kesembilan dengan koleksi 35 poin.

Setelah laga berat ini, Barcelona akan melakoni laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions tengah pekan depan. Robert Lewandowski dan kawan-kawan memerlukan fokus tinggi mengingat jadwal padat pada bulan Maret ini.