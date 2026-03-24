Jakarta (Lampost.co)–Gelandang serbaguna Eliano Reijnders mengungkapkan ambisi besarnya setelah resmi masuk daftar 23 pemain final Timnas Indonesia untuk ajang FIFA Series 2026. Pemain yang kini merumput bersama Persib Bandung tersebut bertekad memberikan kontribusi maksimal di bawah arahan pelatih anyar, John Herdman.

Turnamen mini yang mempertemukan empat negara dari konfederasi berbeda ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, pada 27 hingga 31 Maret 2026. Indonesia akan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada laga perdana, Jumat (27/3/2026).

Target Tembus Starting Eleven

Bagi Eliano, masuk skuad final merupakan langkah awal. Mengingat persaingan yang sangat ketat di lini tengah dan belakang Garuda, adik kandung Tijjani Reijnders ini mematok target untuk menembus susunan pemain utama (starting eleven).

Persaingan di skuad saat ini memang sangat kompetitif. Dari 41 nama yang masuk daftar provisional, coach Herdman hanya memilih 23 pemain terbaik. Eliano menyadari dia harus membuktikan kualitas di setiap sesi latihan agar bisa mencuri perhatian pelatih asal Inggris tersebut.

“Tentu saya ingin berada di lapangan sejak menit awal. Saya harus bisa menunjukkan saya layak bersaing dengan pemain-pemain hebat lainnya di sini,” ujar Eliano di sela-sela pemusatan latihan di Jakarta.

Sapu Bersih Kemenangan

Selain target pribadi, Eliano juga mengusung misi kolektif untuk membawa Indonesia menyapu bersih dua pertandingan di FIFA Series 2026 dengan kemenangan. Menurutnya, ajang ini sangat krusial untuk mendongkrak peringkat FIFA Indonesia yang saat ini berada di posisi 121 dunia.

“Target kami adalah memenangkan seluruh pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri di GBK memberi kami motivasi ekstra. Kami ingin menunjukkan sepak bola Indonesia terus berkembang,” ujarnya.

Debut John Herdman dan Komposisi Skuad

Ajang FIFA Series 2026 juga menjadi panggung perdana bagi John Herdman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Herdman membawa sejumlah nama beken untuk memperkuat lini pertahanan dan penyerangan, termasuk kembalinya Elkan Baggott serta kehadiran pemain kunci seperti Kevin Diks, Emil Audero, dan Ole Romeny.

Fleksibilitas Eliano yang mampu bermain sebagai bek sayap kanan, gelandang bertahan, hingga winger menjadi nilai plus bagi strategi Herdman. Pelatih berpengalaman tersebut akan mencoba berbagai skema taktis guna menghadapi tantangan dari tim-tim seperti Bulgaria (UEFA) dan Kepulauan Solomon (OFC) yang juga berlaga di turnamen ini.

Indonesia akan memulai perjuangannya melawan Saint Kitts and Nevis, Jumat (27/3/2026), pukul 20.00 WIB. Jika berhasil menang, skuad Garuda akan melaju ke partai final untuk menghadapi pemenang antara Bulgaria dan Kepulauan Solomon pada Selasa (31/3/2026).