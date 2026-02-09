Paris (Lampost.co)–Paris Saint-Germain (PSG) menegaskan dominasi mutlak mereka di kancah sepak bola Prancis setelah membantai rival abadi, Olympique Marseille, dengan skor telak 5-0. Laga bertajuk le classique yang berlangsung di Parc des Princes, Senin (9/2/2026) dini hari WIB, menjadi panggung bagi sang pemenang Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembele.

Kemenangan masif ini tidak hanya memberikan gengsi luar biasa bagi publik Paris. Akan tetapi juga mengantarkan skuad asuhan Luis Enrique kembali ke puncak klasemen sementara Ligue 1 musim 2025/2026. Mereka menggeser RC Lens yang sempat bertahta selama 24 jam.

Sihir Ousmane Dembele

PSG langsung tancap gas sejak peluit pertama berbunyi. Tidak butuh waktu lama bagi tuan rumah untuk memecah kebuntuan. Pada menit ke-12, melalui kerja sama apik antara Joao Neves dan Nuno Mendes di sisi kiri, bola kiriman ke kotak penalti langsung Ousmane Dembele sambar. Skor 1-0 untuk keunggulan Les Parisiens.

Marseille yang mencoba membalas lewat serangan balik kerap tertahan kokohnya lini pertahanan PSG di bawah komando Marquinhos. Alih-alih menyamakan kedudukan, gawang Marseille kembali bobol pada menit ke-37.

Dembele menunjukkan kelasnya dengan melewati Leonardo Balerdi dan Facundo Medina sebelum melepaskan sepakan keras yang menghunjam sudut gawang Jeffrey de Lange. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.

Pesta Gol di Babak Kedua

Memasuki babak kedua, Marseille mencoba mengubah taktik, namun PSG justru makin beringas. Mimpi buruk tim tamu berlanjut pada menit ke-64 ketika bek Marseille, Facundo Medina, melakukan gol bunuh diri setelah salah mengantisipasi umpan silang Vitinha kepada Khvicha Kvaratskhelia.

Hanya berselang dua menit, tepatnya menit ke-66, Kvaratskhelia yang baru pulih dari cedera turut mencatatkan namanya di papan skor. Dia melepaskan tendangan voli indah memanfaatkan umpan lambung Dembele. Pemain pengganti Lee Kang-in menutuo pesta gol PSG pada menit ke-74 yang melepaskan tembakan rendah akurat ke tiang jauh.

Klasemen Terbaru Ligue 1 2025/2026

Dengan hasil ini, PSG kini mengoleksi 51 poin dari 21 pertandingan, unggul dua poin dari RC Lens di posisi kedua. Sementara itu, Marseille tertahan di peringkat keempat dengan 39 poin, tertinggal dua poin dari Lyon di posisi ketiga.

Kemenangan ini menjadi modal penting bagi PSG sebelum mereka bertandang ke markas Rennes pada 13 Februari 2026 mendatang. Sedangkan Marseille harus segera bangkit saat menjamu Strasbourg di Orange Velodrome.

Susunan pemain:

PSG (4-3-3): Matvei Safonov; Nuno Mendes, Lucas Beraldo, Marquinhos, Achraf Hakimi; Joao Neves, Vitinha, Warren Zaire-Emery; Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Ousmane Dembele.

Marseille (4-2-3-1): Jeffrey de Lange; Quentin Merlin, Leonardo Balerdi, Facundo Medina, Amir Murillo; Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot; Mason Greenwood, Amine Harit, Luis Henrique; Amine Gouiri.