Toulouse (Lampost.co)–Olympique Marseille berhasil menuntaskan misi balas dendam dengan sempurna saat bertandang ke markas Toulouse dalam lanjutan pekan ke-25 Ligue 1 musim 2025/2026. Bertanding di Stadium de Toulouse, Minggu (8/3/2026) dini hari WIB, Les Phoceens menang tipis dengan skor 1-0.

Kemenangan ini terasa sangat manis bagi anak asuh Habib Beye. Pasalnya, hanya berselang empat hari sebelumnya, Marseille menelan pil pahit setelah tersingkir oleh Toulouse dari babak perempat final Coupe de France melalui drama adu penalti.

Sinar Mason Greenwood

Gol tunggal kemenangan Marseille tercipta lewat bintang mereka, Mason Greenwood, pada menit ke-18. Pemain asal Inggris tersebut menunjukkan kelasnya dengan memanfaatkan umpan matang Pierre-Emile Hojbjerg sebelum melepaskan tembakan akurat yang tidak mampu kiper Toulouse, Guillaume Restes, halau.

Gol tersebut merupakan torehan ke-15 Greenwood di liga musim ini, sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu kandidat kuat top skor Ligue 1 2026. Meskipun Toulouse mencoba bangkit melalui aksi Yann Gboho dan Santiago Hidalgo, disiplinnya lini belakang Marseille yang dikomandoi Benjamin Pavard membuat skor 1-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan.

Tensi Tinggi di Lapangan

Pertandingan berlangsung dengan tensi tinggi sejak menit awal. Wasit Bastien Dechepy harus bekerja ekstrakeras meredam emosi para pemain. Tercatat, sempat terjadi friksi antara Greenwood dan pemain Toulouse, Aron Donnum. Hal itu menggambarkan betapa panasnya rivalitas kedua tim dalam sepekan terakhir.

Kiper Marseille, Geronimo Rulli, juga layak mendapat apresiasi. Dia melakukan penyelamatan krusial pada menit-menit akhir babak kedua. Termasuk menepis peluang emas dari penyerang pengganti Toulouse, Vignolo.

Persaingan Papan Atas

Dengan tambahan tiga poin ini, Marseille kini mengoleksi 46 poin dari 25 pertandingan. Mereka merangsek naik ke posisi ketiga klasemen sementara Ligue 1. Marseille terus membayangi RC Lens dan Paris Saint-Germain dalam perburuan gelar juara. Selain itu sekaligus mengamankan tiket otomatis ke Liga Champions musim depan.

Sementara itu, Toulouse harus tertahan di peringkat ke-12 dengan 31 poin. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Les Violets yang sedang berupaya masuk ke posisi sepuluh besar klasemen domestik.

Susunan Pemain:

Toulouse (3-4-3): Guillaume Restes; Mark McKenzie, Rasmus Nicolaisen, Sidibe; Warren Kamanzi, Cristian Casseres Jr, Pape Demba Diop, Suazo; Yann Gboho, Santiago Hidalgo, Aron Donnum.

Marseille (4-2-3-1): Geronimo Rulli; Timothy Weah, Benjamin Pavard, Leonardo Balerdi, Facundo Medina; Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Hojbjerg; Mason Greenwood, Igor Paixao, Quentin Timber; Pierre-Emerick Aubameyang.