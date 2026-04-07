Napoli (Lampost.co)–Persaingan papan atas Liga Italia (Serie A) musim 2025/2026 makin panas setelah Napoli sukses menumbangkan tamunya, AC Milan, dengan skor tipis 1-0. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Diego Armando Maradona, Selasa (7/4/2026) dini hari WIB, gol tunggal pemain pengganti Matteo Politano menjadi pembeda sekaligus penentu kemenangan bagi tim tuan rumah.

Kemenangan ini memberikan dampak besar pada tabel klasemen sementara. Napoli kini mengoleksi 65 poin dan berhasil merangsek naik ke peringkat kedua, menggeser AC Milan yang harus turun ke posisi ketiga dengan raihan 63 poin. Meski sukses mengamankan posisi runner-up, Napoli masih tertinggal tujuh angka dari Inter Milan yang masih kokoh di puncak klasemen.

Babak Pertama: Duel Sengit di Lini Tengah

Pertandingan mulai dengan tempo tinggi sejak peluit pertama berbunyikan. AC Milan hampir saja membungkam publik Naples pada menit ke-13 melalui skema bola mati. Bek Strahinja Pavlovic melepaskan sundulan tajam setelah memanfaatkan umpan Davide Bartesaghi, namun bola masih melenceng tipis dari gawang Napoli.

Tuan rumah merespons tiga menit kemudian melalui aksi Leonardo Spinazzola. Pemain sayap tersebut melepaskan tembakan melengkung yang mengancam gawang Mike Maignan, meski belum membuahkan hasil. Menjelang akhir babak pertama, suasana stadion sempat bergemuruh saat bintang Skotlandia, Scott McTominay, mencoba melakukan tendangan salto spektakuler, namun skor kacamata tetap bertahan hingga turun minum.

Keputusan Jenius dan Gol Penentu Politano

Memasuki babak kedua, Napoli tampil jauh lebih agresif di bawah komando Kevin de Bruyne. Peluang emas mereka dapat pada menit ke-51 melalui Giovane Nascimento yang melepaskan tembakan keras. Namun, Mike Maignan tampil heroik dengan melakukan penyelamatan gemilang.

Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-79 berkat keputusan taktis jajaran pelatih Napoli. Matteo Politano, yang baru masuk lima menit sebelumnya menggantikan Spinazzola, muncul sebagai pahlawan.

Berawal dari umpan silang akurat Mathias Olivera dari sisi kiri, Politano yang berdiri di sisi kanan kotak penalti langsung melepaskan tembakan keras ke arah tiang dekat. Maignan gagal mengantisipasi bola tersebut, skor berubah menjadi 1-0.

Di sisa waktu pertandingan, AC Milan mencoba memasukkan Rafael Leao dan Loftus-Cheek untuk mengejar ketinggalan. Namun pertahanan solid Napoli di bawah pimpinan Alessandro Buongiorno berhasil menjaga keunggulan hingga laga usai.

Susunan Pemain

Napoli (3-4-2-1): Vanja Milenkovic-Savic; Juan Jesus (Beukema 85′), Alessandro Buongiorno, Mathias Olivera; Leonardo Spinazzola (Politano 74′), Frank Anguissa, Stanislav Lobotka, Miguel Gutierrez; Kevin De Bruyne (Elmas 85′), Scott McTominay; Giovane Nascimento (Alisson Santos 70′).

AC Milan (3-5-2): Mike Maignan; Fikayo Tomori (Loftus-Cheek 82′), Koni De Winter, Strahinja Pavlovic; Alexis Saelemaekers (Athekame 62′), Luka Modric, Youssouf Fofana (Leao 82′), Adrien Rabiot, Davide Bartesaghi; Niclas Fullkrug (Gimenez 63′), Christopher Nkunku.