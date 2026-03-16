Samarinda (Lampost.co)–Duel papan atas antara Borneo FC Samarinda dan Persib Bandung berakhir tanpa pemenang. Bertanding di Stadion Segiri, Minggu (15/3/2026) malam, kedua tim harus puas berbagi angka setelah laga tunda pekan ke-21 BRI Super League 2025/2026 tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1.

Hasil ini memastikan Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen sementara dengan koleksi 58 poin dari 25 pertandingan. Maung Bandung masih menjaga jarak aman empat poin dari Borneo FC yang membuntuti di posisi kedua dengan raihan 54 poin.

Jalannya Pertandingan

Persib Bandung yang datang sebagai tim tamu tampil menekan sejak menit awal. Keunggulan bagi tim asuhan Bojan Hodak tercipta relatif cepat pada menit ke-14. Adam Alis berhasil membobol gawang mantan klubnya setelah memanfaatkan kemelut di depan gawang yang dikawal Nadeo Argawinata. Skor 1-0 untuk keunggulan tim tamu bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, tuan rumah Borneo FC meningkatkan intensitas serangan secara signifikan. Pelatih Fabio Lefundes memasukkan beberapa tenaga baru untuk membongkar pertahanan rapat Persib yang digalang Federico Barba dan Patricio Matricardi.

Upaya keras Pesut Etam baru membuahkan hasil pada menit ke-84. Wasit menunjuk titik putih setelah melalui peninjauan video assistant referee (VAR) yang menyatakan adanya pelanggaran di kotak terlarang. Mariano Peralta yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugas dengan tenang dan mengubah skor menjadi 1-1.

Persib sebenarnya memiliki peluang emas untuk mengunci kemenangan di masa injury time lewat aksi Beckham Putra. Namun, tendangannya masih melebar tipis di sisi gawang. Hingga peluit panjang berbunyi, skor imbang tetap bertahan.

Reaksi Pelatih

Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengaku cukup puas dengan raihan satu poin di kandang lawan yang terkenal angker. Ia menilai para pemainnya telah menjalankan taktik dengan baik, meski sedikit lengah di sepuluh menit terakhir.

“Secara keseluruhan saya pikir ini hasil yang bagus karena kami tidak kalah di sini. Selisih poin masih terjaga di angka empat dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim. Sekarang pemain bisa sedikit bernapas sebelum jeda internasional dan Lebaran,” ujar Bojan usai laga.

Jeda Kompetisi

Setelah pertandingan ini, kompetisi BRI Super League 2025/2026 akan memasuki jeda libur Idulfitri dan agenda FIFA Matchday Maret 2026. Persib Bandung akan kembali bertanding pada 5 April 2026 mendatang menghadapi Semen Padang FC. Sedangkan Borneo FC akan bersua Madura United pada hari yang sama.

Susunan Pemain

Borneo FC: Nadeo Argawinata; Alfharezzi Buffon, Komang Teguh, Christophe Nduwarugira, Caxambu; Mohammad Anez, Kei Hirose, Juan Villa; Rivaldo Pakpahan, Mariano Peralta, Koldo Obieta.

Persib Bandung: Teja Paku Alam; Eliano Reijnders, Federico Barba, Patricio Matricardi, Kakang Rudianto; Adam Alis, Frans Putros, Luciano Guaycochea; Uilliam Barros, Berguinho, Andrew Jung.