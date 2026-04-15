Bandar Lampung (Lampost.co) — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Panjang mencatat kinerja operasional yang positif pada kuartal pertama tahun 2026. Hal ini ditunjukkan melalui pertumbuhan arus kapal, barang non peti kemas dan peti kemas secara year on year (YoY). Jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025, hasilnya menunjukkan kenaikan.

General Manager Pelindo Regional 2 Panjang, Hardianto, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil dari upaya optimalisasi operasional. Selain itu, sinergi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan juga berperan penting.

“Pertumbuhan kinerja operasional pada kuartal pertama 2026 menunjukkan tren positif. Capaian ini tidak terlepas dari optimalisasi operasional dan koordinasi yang berkelanjutan dengan seluruh stakeholders di tengah dinamika dan tantangan logistik,” ujar Hardianto.

Berdasarkan data operasional Maret 2026, arus kapal tercatat meningkat sebesar 8,24% dari 813 unit pada Maret 2025. Kini menjadi 880 unit pada Maret 2026.

Selain arus kapal, arus barang non peti kemas juga menunjukkan tren yang serupa. Arus barang non peti kemas tercatat mencapai 1.916.916 ton atau tumbuh sebesar 2,5% dibandingkan Maret 2025. Pada Maret tahun lalu, angkanya berada di 1.870.221 ton.

Sementara itu, arus peti kemas juga mengalami pertumbuhan sebesar 2,06% dari 26.933 TEUs menjadi 27.487 TEUs.

Strategi Pemasaran

Lebih lanjut, Hardianto menambahkan bahwa penguatan kinerja tidak hanya dilakukan dari sisi operasional. Namun, hal tersebut juga diterapkan melalui strategi pemasaran yang proaktif dan kolaboratif bersama anak perusahaan.

“Selain penguatan operasional, kami juga mendorong aktivitas marketing secara intensif melalui sinergi dengan anak perusahaan seperti PTP Cabang Panjang, IPC TPK Area Panjang serta MTI Area Panjang dan beberapa anak perusahaan di lingkungan Pelindo Regional 2 Panjang, termasuk melakukan akvtivitas customer relationss secara langsung guna menangkap potensi pasar serta meningkatkan kepercayaan pengguna jasa,” tambahnya.

Hardianto juga menegaskan bahwa meskipun situasi global saat ini masih penuh tantangan, Pelindo Regional 2 Panjang akan terus melakukan pengawasan dan penyesuaian terhadap operasional pelabuhan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan dengan kondisi terkini untuk menjaga kelancaran arus logistik.

“Kami menyadari saat ini terdapat dinamika global yang dapat mempengaruhi sektor logistik. Namun demikian, Pelindo Regional 2 Panjang tetap optimis dan berkomitmen menjaga konsistensi kinerja operasional perusahaan dalam mengelola arus barang di Pelabuhan Panjang,” tutupnya.