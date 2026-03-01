Lampung Tengah – Manajemen Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) bergerak cepat menindaklanjuti dugaan pelemparan batu terhadap kendaraan yang melintas di ruas tol, Jumat (27/2/2026) sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam waktu kurang dari 1×24 jam, sejumlah remaja yang diduga terlibat berhasil diamankan untuk pembinaan.

Pengelola ruas yang dioperasikan PT Hakaaston itu berkoordinasi dengan personel BKO dari Korem 043/Garuda Hitam guna melakukan observasi dan penebalan pengamanan di titik yang teridentifikasi rawan.

Dari hasil pemantauan, petugas mendapati sekelompok remaja berada di atas jembatan penyeberangan orang (JPO). Tak lama berselang, terdengar benda keras dijatuhkan ke badan jalan tol. Petugas kemudian melakukan pengejaran dan mengamankan dua orang untuk pengembangan.

Berdasarkan pendalaman, total sekitar 10 remaja diduga terlibat. Seluruhnya berstatus pelajar dan masih dalam kategori usia anak. Atas pertimbangan tersebut, manajemen Tol Bakter memilih mengedepankan pendekatan pembinaan dengan melibatkan orang tua masing-masing.

Manager Public Affairs Ruas Bakter, M. Alkautsar, menegaskan keselamatan dan keamanan pengguna jalan tol menjadi prioritas utama. Namun, dalam kasus yang melibatkan anak di bawah umur, penanganan dilakukan secara edukatif dan restoratif.

“Karena mereka masih pelajar, kami menghadirkan orang tua untuk bersama-sama melakukan pembinaan. Kami berikan pemahaman mengenai risiko keselamatan dan konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Mereka juga membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).

Menurut dia, aksi pelemparan batu sangat membahayakan pengendara, terutama pada malam hari dengan kecepatan tinggi. Selain berpotensi menimbulkan kecelakaan fatal, perbuatan tersebut juga merusak citra keamanan wilayah sekitar jalan tol.

Sebagai bagian dari pendekatan restoratif, manajemen memberikan predikat simbolis “Pelopor Keselamatan dan Keamanan Jalan Tol” kepada para remaja tersebut. Langkah ini diharapkan menjadi titik balik agar mereka berperan aktif menjaga fasilitas umum di lingkungan sekitarnya.

“Anak-anak ini tidak untuk diberi stigma. Mereka harus diarahkan. Jika sebelumnya berada pada posisi yang membahayakan, ke depan justru harus menjadi yang terdepan menjaga keselamatan,” kata Alkautsar.

Ia menambahkan, keamanan jalan tol tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pengelola dan aparat. Peran serta masyarakat sekitar ruas tol sangat menentukan terciptanya situasi yang aman dan tertib.

“Jalan tol adalah infrastruktur publik yang manfaatnya kembali kepada masyarakat. Kesadaran kolektif untuk saling mengingatkan dan mencegah potensi gangguan menjadi kunci,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu perwakilan orang tua menyampaikan permohonan maaf atas perbuatan anaknya. Ia mengaku tidak menyangka tindakan tersebut terjadi dan berkomitmen meningkatkan pengawasan.

“Kami menyesal dan berterima kasih karena anak kami diberi kesempatan untuk dibina. Kami akan lebih ketat mengawasi agar tidak terulang,” katanya.

Peristiwa ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap anak dan remaja, khususnya di area infrastruktur strategis seperti Tol Bakauheni–Terbanggi Besar. Selain patroli rutin, pengelola juga meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan untuk mencegah kejadian serupa.

Manajemen Tol Bakter memastikan akan terus melakukan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat sekitar, termasuk sekolah-sekolah di wilayah terdekat. Edukasi mengenai bahaya pelemparan benda ke jalan tol dinilai krusial untuk menekan potensi kecelakaan.

Dengan langkah cepat, kolaborasi aparat, dan pendekatan pembinaan, pengelola berharap insiden ini menjadi momentum memperkuat sinergi menjaga keamanan Tol Bakter. Upaya preventif dan edukatif diharapkan mampu menciptakan lingkungan jalan tol yang aman, tertib, dan berkelanjutan bagi seluruh pengguna jalan.