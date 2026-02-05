Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Siaga dampak hujan wilayah Kota Bandar Lampung.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kota Bandar Lampung, Kamis, 5 Februari 2026 pukul 14:10 WIB dengan status siaga. Monitoring curah hujan: 34.4 mm,” himbau BMKG dalam siarannya.

Sementara wilayah terdampak meliputi Kecamatan Kedaton, Sukarame, Tanjung Karang Barat, Panjang. Tanjung Karang Timur, Tanjung Karang Pusat, Teluk Betung Selatan, Teluk Betung Barat, Teluk Betung Utara. Rajabasa, Tanjung Senang, Sukabumi, Kemiling, Labuhan Ratu, Way Halim, Langkapura. Enggal, Kedamaian, Telukbetung Timur, Bumi Waras, dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan/banjir wilayah dataran rendah dan kawasan perkotaan. Selanjutnya luapan drainase/sungai kecil. Lalu gangguan aktivitas masyarakat dan lalu lintas. Potensi kerusakan ringan fasilitas umum

Lalu BMKG menyampaikan beberapa himbauan untuk masyarakat Kota Bandar Lampung. Tingkatkan kewaspadaan terhadap kenaikan muka air. Hindari melintasi genangan berarus. Amankan barang berharga ke tempat lebih tinggi. Siapkan kebutuhan darurat. Pantau informasi resmi BMKG serta arahan BPBD/aparat setempat.

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” katanya.