Bandar Lampung (Lampost.co) – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini. Waspada dampak hujan wilayah Kabupaten Pesawaran, Sabtu, 7 Maret 2026 pukul 14.20 WIB.

“Peringatan dini dampak hujan sedang – lebat Kabupaten Pesawaran, Sabtu, 07 Maret 2026 pukul 14.20 WIB dengan status waspada. Monitoring curah hujan: 33.8 mm,” tulis BMKG dalam siarannya.

Sementara wilayah terdampak meliputi Kecamatan Padang Cermin, Kedondong, Way Khilau, Teluk Pandan. Gedong Tataan, Negeri Katon, Tegineneng, Way Lima, Punduh Pidada, Marga Punduh, Way Ratai, dan sekitarnya.

Kemudian dampak yang berpotensi terjadi genangan air wilayah dataran rendah. Peningkatan debit sungai dan saluran drainase. Potensi banjir lokal, aktivitas masyarakat dapat terganggu

Selanjutnya BMKG menyampaikan himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pesawaran. Tetap waspada terhadap kemungkinan hujan berlanjut. Perhatikan kondisi saluran air sekitar lingkungan. Hindari aktivitas sekitar bantaran sungai. Pantau informasi cuaca terbaru dari BMKG.

“Peringatan dini ini bersifat dinamis dan akan diperbarui sesuai perkembangan cuaca,” himbau BMKG.