Bandar Lampung (Lampost.co) — Panitia Pemilihan Rektor Institut Teknologi Sumatera (Itera) secara resmi menutup tahapan pendaftaran bakal calon rektor, Sabtu, 14 Februari 2026. Penutupan ini merupakan bagian penting dari rangkaian proses pemilihan Rektor Itera untuk periode mendatang. Sehingga teraksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel.

Sementara hingga batas akhir pendaftaran, Panitia mencatat sebanyak 13 (tiga belas) bakal calon rektor telah mendaftarkan melalui laman resmi pemilihan rektor Itera. Para pendaftar berasal dari berbagai perguruan tinggi terkemuka di Indonesia, baik dari internal Itera maupun eksternal.

Ketua Panitia Pemilihan Rektor Itera, Dr. Abdul Rajak menyampaikan, apresiasi kepada seluruh pendaftar bakal calon rektor yang telah berpartisipasi dalam proses ini. Kemudian partisipasi dari berbagai kalangan menunjukkan komitmen bersama untuk berkontribusi dalam pengembangan Itera. Dengan spirit BIJAK (Berani, Integritas, Jujur, Amanah, dan Kreatif) sebagai perguruan tinggi teknologi yang unggul, inovatif, dan berdaya saing global.

Selanjutnya, Panitia akan melaksanakan tahapan verifikasi dan penilaian kelengkapan dokumen sebagai bagian dari tahap penjaringan. “Pengumuman bakal calon rektor yang lolos verifikasi dijadwalkan akan tersampaikan kepada publik pada 6 April 2026 melalui laman resmi pemilihan rektor Itera,” katanya, Senin, 16 Februari 2026.

Kemudian Panitia memastikan seluruh tahapan proses pemilihan terlaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas, guna menghasilkan pemimpin terbaik. Terlebih bagi Itera yang berpegang pada prinsip dan nilai-nilai BIJAK.

Informasi resmi terkait proses pemilihan Rektor Itera dapat diakses melalui laman: https://pilrek.itera.ac.id/rektorbijak/. Adapun para pendaftar bakal calon rektor Itera berdasarkan urutan abjad adalah sebagai berikut:

Daftar Calon: